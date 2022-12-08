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Валерий Пекар
Валерий Пекар

Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы.


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Приближается победа ВСУ, но российские "либералы" будут мешать нам дожать империю. И тогда новая война неизбежна

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Приближается военная победа Вооруженных сил Украины и ее нужно закрепить двумя большими системными решениями, чтобы победа была полной и окончательной.

1. Долгосрочная безопасность Украины, предохранение от последующей агрессии со стороны российской империи.

2. Модернизация Украины, восстановление и экономический скачок на базе верховенства права и экономической свободы.

После военной победы важно не дать империи передышки для следующей атаки, а дожать ее до кардинальных политических перемен. Российские "либералы" будут мешать это делать: они будут претендовать на трон Путина, на возобновление отношений с Западом, на снятие санкций, на возвращение к "бизнесу как всегда", на возвращение в клуб ведущих государств и так далее.

И тогда, в конце концов, реваншисты победят в России, и последующая война неизбежна.

Вот почему надо правильно относиться к российским "либералам": пусть расшатывают режим Путина, как умеют (а умеют они плохо, но лучше так, чем никак), но не подпускать их к трону. Участвовать в обсуждении будущего России они, безусловно, имеют право, но никак не в режиме монопольного доступа (как это было на форуме в Вильнюсе). За столом должны быть также представители других сил, среди которых, безусловно, национально-освободительные движения угнетенных народов и регионалистские движения колонизированных территорий. Имперцы, хоть и в либеральных белых пальто, – все равно имперцы.

Определять круг тех, кто будет сидеть за столом, безусловно, будет Запад. А он будет смотреть на украинское политическое руководство, потому что Украина должна акцептовать формат собственной безопасности – иначе война не завершится. А украинское политическое руководство будет смотреть на украинское общество, потому что оно окончательно акцептует формат украинской победы и послевоенного устройства вокругукраинской части мира.

Вот почему важно адекватно оценивать будущую Россию и не впадать в крайности:

  • ров с крокодилами и забыть о них навсегда (напомню, ракеты прекрасно перелетают через ров с крокодилами);
  • Путин умер, ура, победа, можно заниматься собственными делами.

Смерть Путина – это начало, а не завершение политических изменений в России, которые должны сделать невозможным последующую войну.

Источник: Валерій Пекар / Facebook

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Теги: Россия, Украина, санкции, ВСУ, война России против Украины, Валерий Пекар
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