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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Офисе президента Украины прогнозируют демилитаризацию приграничных областей России на 50–100 км

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Россия постепенно будет отходить к границам 1991 года, отметил Подоляк
Россия постепенно будет отходить к границам 1991 года, отметил Подоляк
Фото: president.gov.ua

Война, которую 24 февраля начала Россия, закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ.

Такое мнение 7 декабря в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, состоится конвенционная война, которую Россия проиграет, однако ограничиться исключительно границами 1991 года не получится.

"Россия постепенно будет отходить к границам 1991 года, однако там, скорее всего, не остановится, потому что необходимо будет отойти в рамках действительно переговорного процесса. Надо будет демилитаризовать определенную территорию у международных границ РФ с Украиной. Российские войска отойдут на километров 50–100 от границы, так будут происходить события", – прогнозирует Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин официально объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". 

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Теги: Россия, Украина, граница, переговоры, советник, демилитаризация, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, деоккупация
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