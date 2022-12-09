Политический обозреватель Васильченко: Даже война не вылечила представителей власти от мстительности

В материале рассказывается о случае, который стал основанием для решения суда об отстранении Атрошенко от должности, а также о давнем конфликте Офиса президента с мэром Чернигова.

"Отстранение Атрошенко подобным образом напоминает месть, причем мелочную. Подобным способом избранного мэра отстранять нельзя. Только если есть обвинительный приговор суда или недоверие выразил депутатский корпус горсовета. Да и то второй вариант не дает гарантии утраты полномочий. У нас часто мэров отстраняли, но те возвращались в кабинеты по судебному предписанию. Не беремся оправдывать главу города за историю с автомобилями, у нас недавно была куда громче, с [заместителем главы Офиса президента Украины] Кириллом Тимошенко", – говорится в публикации.

Автор считает, что "описанный случай, к сожалению, свидетельствует, что даже война не вылечила представителей украинской власти от злопамятности и мстительности".

"В июле Атрошенко не выпустили на конференцию в швейцарский Лугано. Он возмутился. На это Кирилл Тимошенко ответил постом: мэры, которые "обижаются, что их не выпускают за границу", должны понять сигнал. Тем самым косвенно подтвердил, что запрет выпускать Атрошенко за границу спустили пограничникам сверху. Решение Яворивского суда об отстранении Атрошенко от должности на год создает возможность для назначения временной военной администрации в Чернигове. Это может стать прецедентом, который висит дамокловым мечом над другими неудобными мэрами", – отмечает Васильченко.

Эта ситуация может привести к ухудшению отношения к Украине со стороны европейских партнеров, считает он.

"Огласка быстро дойдет до высоких коридоров в Европе. Там очень внимательно отслеживают ошибки украинской власти после получения Киевом статуса кандидата в члены этого объединения. Евроскептиков в ЕС хватает, а история с Атрошенко будет удобной темой для критики. Такое впечатление, что люди, которые могут стоять за отстранением мэра Чернигова, смотрят только на стол и не видят, что за его краями. Мыслят мелко. А в ЕС мыслят соблюдением правил, процедур и норм. Ну, показали собственную значимость, наказали мэра, а дальше будете доказывать европейцам, что это не нарушает ратифицированные документы, среди которых и Хартия о местном самоуправлении, и законы, касающиеся децентрализации? Не говоря уже о старом, но незыблемом для современных европейцев магдебургском праве", – написал эксперт.