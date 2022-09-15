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НАПК обвиняет мэра Чернигова в коррупции и конфликте интересов из-за Tesla жены

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Атрошенко получил протокол о конфликте интересов, подтвердила пресс-служба горсовета
Атрошенко получил протокол о конфликте интересов, подтвердила пресс-служба горсовета
Фото: Чернігівська ОДА / Facebook

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции составило протоколы о коррупции и конфликте интересов в отношении Черниговского городского головы Владислава Атрошенко. Об этом со ссылкой на свои источники 15 сентября сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным источников, НАПК увидело признаки коррупции в том, что чиновник использовал служебный автомобиль в интересах семьи: 5 марта его жена Ирина Атрошенко пересекла пропускной пункт на границе с Польшей "Шегини" на машине, принадлежащей горсовету, и пользовалась ею за границей три месяца. В это время город продолжал оплачивать лизинг за авто на общую сумму более 200 тыс. грн.

В пресс-службе городского головы подтвердили, что протокол о конфликте интересов мэр получил, и опубликовали документ на сайте. Из него следует, что 2 июля водитель Атрошенко также выехал за границу через пункт пропуска "Шегини" на автомобиле Ирины Атрошенко Tesla Model X. Самому мэру тогда отказали в пересечении границы.

В комиссии считают, что водитель, у которого была согласована командировка в Швейцарию вместе с начальником, пересек границу Украины в частных интересах Антрошенко, чтобы передать Tesla его супруге.

Контекст:

В июне мэр Чернигова намеревался посетить польский Жешув – планировал подписать соглашение о сотрудничестве и помощи Чернигову, но пограничники не пропустили его. 2 июля мэр сообщил, что ему запретили командировку на международную конференцию по восстановлению Украины в Швейцарию.

После этого замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что опасность для недавно освобожденных из российской оккупации регионов не миновала. 

"Мэры некоторых городов возмущаются, что их не выпускают за границу, – написал он, не называя имен. – Во-первых, напоминаю для тех, кто забыл: в Украине идет война! Особенно это касается приграничных регионов и еще совсем недавно оккупированных. Опасность не прошла!"

Атрошенко отреагировал, что таким образом Тимошенко "расписался в препятствовании исполнять служебные обязанности главе прифронтового областного центра и злоупотреблении своим служебным положением".

8 июля мэр Чернигова опубликовал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявил, что его пытаются отстранить от управления городом.

Теги: Чернигов, коррупция, Владислав Атрошенко, НАПК
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