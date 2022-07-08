Атрошенко публично обратился к Зеленскому: Ваши подчиненные пытаются отстранить меня от управления Черниговом

Атрошенко отметил, что это его первое публичное обращение к Зеленскому. Мэр Чернигова напомнил о единстве в украинском обществе в начале полномасштабного вторжения и отметил, что со временем "политика вернулась и начала преследовать свои традиционные интересы".

"К сожалению, одним из таких интересов стал и северный форпост Украины – мой родной город-герой Чернигов. Сегодня, меня, мэра, ваши подчиненные пытаются отстранить от управления городом и поставить своего человека путем назначения военной администрации в Чернигове. Причина проста: им мешает мэр, которого поддержали почти 80% избирателей и который говорит правду и защищает интересы черниговцев, а не чиновников. Потому и хотят забрать полномочия городского головы. В ход идут все средства: запрет визитов за границу за средствами на восстановление города, приветы через силовиков, информационные атаки, блокировка работы и многое другое. Но все эти действия вредят прежде всего Чернигову и Украине", – заявил он.

Атрошенко напомнил, что Зеленский наградил его орденом "За мужество". Эта награда, отметил мэр – всем жителям Чернигова.

"Потому что с первых дней они не сидели в бункере; не сбежали, как некоторые чиновники. Нет! Мы выстояли и не пустили врага внутрь страны. Но сегодня вместо того, чтобы противостоять нападениям врага, город вынужден терпеть нападки ваших подчиненных. И это в то время, когда идет война. Я не могу допустить, чтобы Чернигов страдал. Поэтому обращаюсь к вам, как к гаранту Конституции! Прошу вас вмешаться в ситуацию, остановить политическую атаку отдельных ваших подчиненных на меня и всячески поддержать город и мэра Чернигова", – добавил он, подчеркнув, что центральная и местная власть должны работать совместно, а не друг против друга.