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ПОЛИТИКА

Атрошенко публично обратился к Зеленскому: Ваши подчиненные пытаются отстранить меня от управления Черниговом

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Атрошенко Зеленскому: Вместо того, чтобы противостоять нападениям врага, Чернигов вынужден терпеть нападки ваших подчиненных
Атрошенко – Зеленскому: Вместо того, чтобы противостоять нападениям врага, Чернигов вынужден терпеть нападки ваших подчиненных
Скриншот: Владислав Атрошенко / Facebook

Мэр Чернигова записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявил, что его пытаются отстранить от управления городом. Видео Атрошенко опубликовал в своем Facebook.

Атрошенко отметил, что это его первое публичное обращение к Зеленскому. Мэр Чернигова напомнил о единстве в украинском обществе в начале полномасштабного вторжения и отметил, что со временем "политика вернулась и начала преследовать свои традиционные интересы". 

"К сожалению, одним из таких интересов стал и северный форпост Украины – мой родной город-герой Чернигов. Сегодня, меня, мэра, ваши подчиненные пытаются отстранить от управления городом и поставить своего человека путем назначения военной администрации в Чернигове. Причина проста: им мешает мэр, которого поддержали почти 80% избирателей и который говорит правду и защищает интересы черниговцев, а не чиновников. Потому и хотят забрать полномочия городского головы. В ход идут все средства: запрет визитов за границу за средствами на восстановление города, приветы через силовиков, информационные атаки, блокировка работы и многое другое. Но все эти действия вредят прежде всего Чернигову и Украине", – заявил он.

Атрошенко напомнил, что Зеленский наградил его орденом "За мужество". Эта награда, отметил мэр – всем жителям Чернигова. 

"Потому что с первых дней они не сидели в бункере; не сбежали, как некоторые чиновники. Нет! Мы выстояли и не пустили врага внутрь страны. Но сегодня вместо того, чтобы противостоять нападениям врага, город вынужден терпеть нападки ваших подчиненных. И это в то время, когда идет война. Я не могу допустить, чтобы Чернигов страдал. Поэтому обращаюсь к вам, как к гаранту Конституции! Прошу вас вмешаться в ситуацию, остановить политическую атаку отдельных ваших подчиненных на меня и всячески поддержать город и мэра Чернигова", – добавил он, подчеркнув, что центральная и местная власть должны работать совместно, а не друг против друга. 

https://www.facebook.com/AtroshenkoVladislav/videos/3253845738162038/

Контекст:

Атрошенко не называл имен подчиненных президента, о которых говорил в обращении, но ранее заявлял, что его не выпускают из Украины в командировку за границу. 

В июне он намеревался посетить польский Жешув – планировал подписать соглашение о сотрудничестве и помощи Чернигову, но пограничники не пропустили его. 2 июля мэр сообщил, что ему запретили командировку на международную конференцию по восстановлению Украины в Швейцарию.

После этого замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что опасность для недавно освобожденных из российской оккупации регионов не миновала. 

"Мэры некоторых городов возмущаются, что их не выпускают за границу, – написал он, не называя имен. – Во-первых напоминаю для тех, кто забыл: в Украине идет война! Особенно это касается приграничных регионов и еще совсем недавно оккупированных. Опасность не прошла!"

Атрошенко отреагировал, что таким образом Тимошенко "расписался в препятствовании исполнять служебные обязанности главе прифронтового областного центра и злоупотреблении своим служебным положением". 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Чернигов, Владислав Атрошенко, Владимир Зеленский, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, обращение
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