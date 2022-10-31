Тимошенко объяснил использование авто Chevrolet Tahoe, которое было предоставлено для гуманитарных целей

"Автомобиль использовался как служебный автомобиль. Без укрывательств, находясь на балансе Государственного управления делами (ГУД). За последние месяцы проехал на этом автомобиле около 40 тыс. км в рабочих поездках по всей Украине. В дальнейшем пользоваться этим авто не буду", – заявил Тимошенко.

Он добавил, что обратился в ГУД по поводу передачи этого автомобиля в один из прифронтовых регионов в ближайшие дни. Тимошенко пообещал, что этот автомобиль будет использоваться в гуманитарных целях.

Также замглавы ОП добавил, что на этой неделе передаст еще три пикапа для нужд Вооруженных сил Украины.