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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тимошенко объяснил использование авто Chevrolet Tahoe, которое было предоставлено для гуманитарных целей

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Кирилл Тимошенко объяснил ситуацию с авто из гуманитарной помощи
Кирилл Тимошенко объяснил ситуацию с авто из гуманитарной помощи
Фото: president.gov.ua

Заместитель главы Офиса президента Украины записал видео, в котором прокомментировал данные об использовании автомобиля, который американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей и эвакуации населения из зоны боевых действий. Ролик он опубликовал в Telegram 31 октября.

"Автомобиль использовался как служебный автомобиль. Без укрывательств, находясь на балансе Государственного управления делами (ГУД). За последние месяцы проехал на этом автомобиле около 40 тыс. км в рабочих поездках по всей Украине. В дальнейшем пользоваться этим авто не буду", – заявил Тимошенко.

Он добавил, что обратился в ГУД по поводу передачи этого автомобиля в один из прифронтовых регионов в ближайшие дни. Тимошенко пообещал, что этот автомобиль будет использоваться в гуманитарных целях.

Также замглавы ОП добавил, что на этой неделе передаст еще три пикапа для нужд Вооруженных сил Украины.

Контекст:

Весной компания General Motors в ответ на просьбу Украины передала стране 50 таких новых автомобилей, сообщал директор по коммуникациям компании Джордж Свигос. Он заявлял, что машины Украине передали для гуманитарных целей.

В материале Bihus.info, вышедшем 27 октября, говорилось, что Тимошенко ездит на одном из этих внедорожников.

Член наблюдательного совета "Укрзалізниці", советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко 29 октября в стриме заявил, что на этом авто ездит много людей, именно не связанных с непосредственным выполнением военных операций. Он отметил, что этот автомобиль нельзя использовать для военных операций на востоке или юге Украины, потому что он не передавался для таких целей.

Теги: General Motors, гуманитарная помощь, война России против Украины, автомобиль, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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