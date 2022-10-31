Тимошенко объяснил использование авто Chevrolet Tahoe, которое было предоставлено для гуманитарных целей

"Автомобиль использовался как служебный автомобиль. Без укрывательств, находясь на балансе Государственного управления делами (ГУД). За последние месяцы проехал на этом автомобиле около 40 тыс. км в рабочих поездках по всей Украине. В дальнейшем пользоваться этим авто не буду", – заявил Тимошенко.
Он добавил, что обратился в ГУД по поводу передачи этого автомобиля в один из прифронтовых регионов в ближайшие дни. Тимошенко пообещал, что этот автомобиль будет использоваться в гуманитарных целях.
Также замглавы ОП добавил, что на этой неделе передаст еще три пикапа для нужд Вооруженных сил Украины.
Весной компания General Motors в ответ на просьбу Украины передала стране 50 таких новых автомобилей, сообщал директор по коммуникациям компании Джордж Свигос. Он заявлял, что машины Украине передали для гуманитарных целей.
В материале Bihus.info, вышедшем 27 октября, говорилось, что Тимошенко ездит на одном из этих внедорожников.
Член наблюдательного совета "Укрзалізниці", советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко 29 октября в стриме заявил, что на этом авто ездит много людей, именно не связанных с непосредственным выполнением военных операций. Он отметил, что этот автомобиль нельзя использовать для военных операций на востоке или юге Украины, потому что он не передавался для таких целей.