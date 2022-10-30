Журналисты узнали, что замглавы ОП ездит на автомобиле, который General Motors передала Украине для гуманитарных целей

Тимошенко: Эти Chevrolet Tahoe не бронированы, поэтому я не вижу смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт, это немного другой автомобиль Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

Речь о Chevrolet Tahoe. Весной General Motors в ответ на просьбу Украины передала стране 50 новых таких автомобилей, сообщал директор по коммуникациям компании Джордж Свигос. Он заявлял, что машины Украине передали для гуманитарных целей.

Внедорожники передали Министерству инфраструктуры Украины, впоследствии они были распределены между разными ведомствами, как минимум одна Chevrolet Tahoe оказалась в использовании Госуправления делами, пишет Bihus.Info. Она стала служебным авто Тимошенко.

Чиновник не отрицает этого.

"Я действительно езжу на Chevrolet Tahoe, это автомобиль Государственного управления делами, это не мой личный автомобиль или еще кого-то. Это на балансе государства, Государственного управления делами, которое обеспечивает автомобилями и Офис президента", – сказал он Bihus.Info.

Как пишет СМИ, Тимошенко сказал, что более 100 автомобилей, имеющихся на балансе Госуправления делами, недостаточно и машина, которую передали для гуманитарных нужд, была нужна им. Смысла передавать на фронт этот автомобиль он не видит.

"Эти Chevrolet Tahoe не бронированы, поэтому я не вижу смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт, это немного другой автомобиль", – сказал он.

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Видео: BIHUS info / YouTube

Украинский журналист, главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов объяснил, что это не так. "Всем понятно, что это наглая ложь, небронированные машины в армии крайне необходимы. Вся страна собирает средства на закупку небронированных обычных машин, выполняющих большинство задач на фронте. Это приходится делать, потому что у армии в принципе не хватало и не хватает транспорта, любого", – заявил он в Facebook.

Для эвакуации нужны хорошие автомобили, на самый "передок" такие машины не едут, подчеркнул он.

"Сам Тимошенко в Киеве пользуется собственным внедорожником BMW X5 2019 года, а его семья также задекларировала Volkswagen Caravelle 2014 года, и Porsche Macan 2017 года, а Офис президента пользуется более сотней государственных автомобилей", – добавил Бутусов.