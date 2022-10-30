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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лещенко попытался объяснить, почему Тимошенко пользуется Chevrolet Tahoe, переданным Украине для гуманитарных целей. Журналист, который выяснил это, "офигел"

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Лещенко заявил, что "далеко не один Тимошенко" ездит на Chevrolet Tahoe, которые передали Украине для гуманитарных целей
Лещенко заявил, что "далеко не один Тимошенко" ездит на Chevrolet Tahoe, которые передали Украине для гуманитарных целей
Фото: Сергій Лещенко / Facebook

Член наблюдательного совета "Укрзалізниці", советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко 29 октября провел стрим в YouTube, в ходе него он прокомментировал расследование Bihus.info, из которого стало известно, что замглавы ОП Кирилл Тимошенко использует автомобиль, переданный Украине американской компанией General Motors, для гуманитарных целей.

По его мнению, в материале журналиста Bihus.info Максима изложена "трактовка, не соответствующая реальности".

"Что с этим автомобилем? Во-первых, этих автомобилей очень много ездит по Киеву. Если вы обратите внимание, то далеко не один Тимошенко ездит на нем, на нем ездят чиновники Министерства обороны, на нем ездят чиновники Генерального штаба. На нем ездит много людей, именно связанных с непосредственным выполнением военных операций. Более того: этот автомобиль нельзя использовать для военных операций на востоке или на юге Украины. Потому что он не передавался для таких целей", – сказал он. 

Лещенко заявил, что в случае, если эти машины оказались у военных, это стало бы поводом для расследования в США, так как General Motors в таком случае стала бы "частью военного противостояния".

"Потому что четко сформулировано: "не для военных, а для гуманитарных целей" этим машины передаются. То есть в самом сюжете содержится, по-моему, ошибочное предположение, что если бы эта машина не попала к Тимошенко, она бы попала на фронт", – добавил Лещенко.

Однако в материале Опанасенко подчеркивается, что речь шла о гуманитарных целях и использовании автомобиля для эвакуации людей из зон боевых действий. 

"Она на фронт не могла попасть априори. Просто вместо Тимошенко на ней ездил бы какой-нибудь другой чиновник, которых в Киеве, повторюсь... Подавляющее большинство этих машин ездит по Киеву или областным центрам. Разнообразные чиновники разного уровня – разных министерств или администраций", – добавил Лещенко. 

Он констатировал, что военным на фронте нужно много автомобилей. 

"Я знаю, какие машины нужны военным. Военным нужен на фронт автомобиль, который на ходу, которому около 10–15 лет, являющийся пикапом, это приоритет номер один. Не джип, а именно пикап... И соответственно, ожидать, что новый Tahoe уедет на фронт и будет обслуживать, не знаю, военных, – это просто или наивность, или сознательное создание ложных ожиданий. Не может такой автомобиль ехать и выполнять подобные миссии, во-первых, потому, что он просто военным не может передаваться, а во-вторых – потому, что этот автомобиль сгорит точно так же, как сгорит Volvo, который мы передавали артиллеристам месяц назад. Машина живет на фронте около одного-двух месяцев. И соответственно, туда передается автомобиль, которому 10+ лет, – добавил Лещенко. – Если этот автомобиль попал к военным, с высокой долей вероятности, его держали бы в гараже. Потому что потеря автомобиля за $70 тыс. не равна потере автомобиля за $3 тыс., каким бы был обычный пикап, нужный именно военным". 

Почему такое авто не может быть передано, например, полиции, для эвакуации гражданских, Лещенко не пояснил. Патрульная полиция Луганской области в апреле как минимум сопровождала эвакуационный транспорт на внедорожниках. Фото, опубликованные пресс-службой ведомства, свидетельствуют, что патрульные использовали служебные Renault Duster для этого.

https://www.facebook.com/patrolpolicelg/posts/pfbid0383NiPPf7PzHUjZdKu1GpkbuH8DYeW5FC9YGp7WvkgZkXZ5C3EbgmytqutUXyKgX9l

Опанасенко в ответ Тимошенко написал в Facebook: "Сказать, что я офигел, – ничего не сказать. "На этих авто ездят чиновники по Киеву". Друзья, у вас там в ОП все в порядке?"

Он также спросил, в чем ошибочность трактовки в его сюжете. 

"Для гуманитарных целей и вывоза людей из зоны боевых действий. Я это 100 раз сказал в сюжете. Так сказано в релизе General Motors. Гуманитарные цели. Вывоз людей из зоны боевых действий. Сергей, что я трактую не так? Почему же вас так плавит? Ошибочное предположение в чем? Что если бы она не попала на баланс ГУД, то, может, вывозила бы откуда-то раненых? В чем ошибочность?" – возмутился он. 

https://www.facebook.com/m.opanasenko/posts/pfbid02yre1LPpomx7ecWy8HSxKZToyvWc1pTUmgHfY4LtfnG37musPZW5k5s4QabqfmxvRl

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: автомобили, Сергей Лещенко, военные, эвакуация, General Motors, гуманитарная помощь, артиллерия, патрульная полиция, война России против Украины, автомобиль, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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