Ford Motor Company объявила об уходе с российского рынка и объяснила, когда может вернуться

"Ford Motor Company завершила выход из своей ранее приостановленной деятельности в России путем продажи своей 49-процентной доли в совместном предприятии Sollers Ford. Продажа последовала за полной приостановкой в марте всех операций в России, включая производство, поставку запчастей, IT и инженерную поддержку", – говорится в сообщении.

В компании объяснили, что акции Ford будут переданы совместному предприятию по номинальной стоимости.

"Ford оставляет за собой право выкупить акции в течение пяти лет, если ситуация в мире изменится", – подчеркнули в компании.

Выход американского автопроизводителя с российского рынка произошел после последовавшего 24 февраля полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В августе российские "Ведомости" писали, что у компании "Соллерс" были совместные предприятия с Ford и Mazda, но после открытого вторжения РФ в Украину их работа была остановлена.