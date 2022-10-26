Ford Motor Company объявила об уходе с российского рынка и объяснила, когда может вернуться

"Ford Motor Company завершила выход из своей ранее приостановленной деятельности в России путем продажи своей 49-процентной доли в совместном предприятии Sollers Ford. Продажа последовала за полной приостановкой в марте всех операций в России, включая производство, поставку запчастей, IT и инженерную поддержку", – говорится в сообщении.
В компании объяснили, что акции Ford будут переданы совместному предприятию по номинальной стоимости.
"Ford оставляет за собой право выкупить акции в течение пяти лет, если ситуация в мире изменится", – подчеркнули в компании.
Выход американского автопроизводителя с российского рынка произошел после последовавшего 24 февраля полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
В августе российские "Ведомости" писали, что у компании "Соллерс" были совместные предприятия с Ford и Mazda, но после открытого вторжения РФ в Украину их работа была остановлена.
После 24 февраля из страны-агрессора России стали уходить международные компании.
Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, на 19 октября из РФ уже ушли более 1000 компаний.
Из-за введенных против России западных санкций от сотрудничества с российскими автозаводами отказываются в том числе китайские производители.