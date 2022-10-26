Mercedes-Benz уходит из России и продает свой завод

"Основными приоритетами при согласовании условий сделки были максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании", – отметила гендиректор АО "Мерседес-Бенц РУС" Наталья Королева.

Издание "Коммерсант" пишет, что концерн оценивал свои активы в РФ в €2 млрд, однако аналитики ссылаются на практику продажи заводов за рубль в нынешних условиях. Новый собственник, вероятно, начнет выпуск китайских автомобилей.

Mercedes – третий производитель в легковом автопроме, покидающий российский рынок. До этого реализовали свои активы и покинули его Renault и Nissan. Также в стране закрылся завод Toyota.