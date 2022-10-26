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Mercedes-Benz уходит из России и продает свой завод

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Mercedes третий производитель в легковом автопроме, покидающий российский рынок
Mercedes – третий производитель в легковом автопроме, покидающий российский рынок
Фото: depositphotos.com

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz уходит с российского рынка, продает доли в местных дочерних компаниях и завод в Подмосковье российскому дилеру "Автодом". Об этом сообщила пресс-служба концерна.

"Основными приоритетами при согласовании условий сделки были максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании", – отметила гендиректор АО "Мерседес-Бенц РУС" Наталья Королева.

Издание "Коммерсант" пишет, что концерн оценивал свои активы в РФ в €2 млрд, однако аналитики ссылаются на практику продажи заводов за рубль в нынешних условиях. Новый собственник, вероятно, начнет выпуск китайских автомобилей.

Mercedes – третий производитель в легковом автопроме, покидающий российский рынок. До этого реализовали свои активы и покинули его Renault и Nissan. Также в стране закрылся завод Toyota.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1200 компаний.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, автомобили, бизнес, рынок, Mercedes
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