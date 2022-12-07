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Госбюро расследований подтвердило, что суд отстранил от должности мэра Чернигова Атрошенко

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Материалы по Атрошенко суд получил от ГБР
Материалы по Атрошенко суд получил от ГБР
Фото: pixabay.com

7 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) подтвердило, что суд лишил черниговского городского голову Владислава Атрошенко права занимать должность мэра.

Ранее сегодня об этом со ссылкой на источники среди правоохранителей сообщало агентство "Интерфакс-Украина".

"По материалам ГБР Яворовский районный суд Львовской области признал виновным городского голову Чернигова Владислава Атрошенко в совершении административного правонарушения – несообщении о наличии реального конфликта интересов. Таким образом, суд лишил права высокопоставленного чиновника занимать должность городского головы Чернигова в течение 12 месяцев", – говорится в сообщении бюро.

Ведомство отмечает, что речь идет о том, что в течение трех месяцев жена Атрошенко "использовала транспорт не по целевому назначению в то время, когда бюджет Чернигова платил лизинговые платежи за этот же автомобиль".

Утром 15 сентября представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вручили Атрошенко админпротокол. Претензия связана с тем, что 2 июля водитель Атрошенко выехал за границу через пункт пропуска "Шегини" на автомобиле жены мэра Tesla Model X, самому мэру отказали в пересечении границы. Жена Атрошенко уехала из Украины 5 марта также через "Шегини" за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry. НАПК считает, что водитель в рамках командировки в Швейцарию вместе с мэром пересек границу Украины, чтобы передать его частный автомобиль супруге мэра.

Контекст:

В июне мэр Чернигова намеревался посетить польский Жешув – планировал подписать соглашение о сотрудничестве и помощи Чернигову, но пограничники не пропустили его. 2 июля мэр сообщил, что ему запретили командировку на международную конференцию по восстановлению Украины в Швейцарию.

После этого замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что опасность для недавно освобожденных из российской оккупации регионов не миновала. "Мэры некоторых городов возмущаются, что их не выпускают за границу, – написал он, не называя имен. – Во-первых, напоминаю для тех, кто забыл: в Украине идет война! Особенно это касается приграничных регионов и еще совсем недавно оккупированных. Опасность не прошла!"

Атрошенко отреагировал, что таким образом Тимошенко "расписался в препятствовании исполнять служебные обязанности главе прифронтового областного центра и злоупотреблении своим служебным положением".

8 июля мэр Чернигова опубликовал видеообращение к президенту и заявил, что его пытаются отстранить от управления городом.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Львов, Чернигов, бюджет, Владислав Атрошенко, Государственное бюро расследований, конфликт, автомобиль, суд, ГБР, мэр, жена
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