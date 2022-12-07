Госбюро расследований подтвердило, что суд отстранил от должности мэра Чернигова Атрошенко

Ранее сегодня об этом со ссылкой на источники среди правоохранителей сообщало агентство "Интерфакс-Украина".

"По материалам ГБР Яворовский районный суд Львовской области признал виновным городского голову Чернигова Владислава Атрошенко в совершении административного правонарушения – несообщении о наличии реального конфликта интересов. Таким образом, суд лишил права высокопоставленного чиновника занимать должность городского головы Чернигова в течение 12 месяцев", – говорится в сообщении бюро.

Ведомство отмечает, что речь идет о том, что в течение трех месяцев жена Атрошенко "использовала транспорт не по целевому назначению в то время, когда бюджет Чернигова платил лизинговые платежи за этот же автомобиль".

Утром 15 сентября представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вручили Атрошенко админпротокол. Претензия связана с тем, что 2 июля водитель Атрошенко выехал за границу через пункт пропуска "Шегини" на автомобиле жены мэра Tesla Model X, самому мэру отказали в пересечении границы. Жена Атрошенко уехала из Украины 5 марта также через "Шегини" за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry. НАПК считает, что водитель в рамках командировки в Швейцарию вместе с мэром пересек границу Украины, чтобы передать его частный автомобиль супруге мэра.