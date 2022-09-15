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"Эти "воины" служили в "батальоне Монако", а теперь давят на мэра". В горсовете Чернигова отреагировали на админпротокол на Атрошенко

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15 сентября представители НАПК вручили Атрошенко админпротокол
15 сентября представители НАПК вручили Атрошенко админпротокол
Фото: сhesno.org

Силовики в Чернигове стали инструментом политического давления на местное самоуправление, а ситуация с вручением админпротокола мэру Владиславу Атрошенко под вымышленным предлогом не оставляет сомнений, что они выполняют политический заказ, говорится в заявлении, опубликованном на сайте городского совета Чернигова.

"Сегодня представители НАПК посетили городской совет и вручили Владиславу Атрошенко протокол. Суть претензии – водитель городского головы на автомобиле семьи Владислава Атрошенко во время войны, имея официальное разрешение, пересек государственную границу и вернулся. В этом правоохранители усматривают конфликт интересов, о котором должен был сообщить городской голова. Эта ситуация не оставляет никаких сомнений в том, что силовики выполняют политический заказ: копать и найти что угодно любой ценой против мэра Чернигова", – говорится в сообщении.

Авторы заявили, что организаторы атаки на мэра сами скрывались в Европе.

"Сегодня силовики проявили ловкость и храбрость во взятии здания горсовета, чтобы вручить админпротокол. Такая ловкость и храбрость пригодилась бы силовикам в феврале – марте, когда российские войска прорывались в Чернигов. Но, к сожалению, те, кто сегодня занимается давлением на мэра, в начале войны служили в "батальоне Монако". И только когда врага выбили из Киева и Черниговской области, эти воины вернулись из европейских "котлов". И сегодня вместо того, чтобы заниматься реальными нарушениями, бороться с коллаборантами и хищениями гуманитарной помощи на областном уровне, силовики снова выполняют политические заказы", – сказано в заявлении.

В горсовете напомнили, что в 2021-м и начале 2022 года в структурных подразделениях черниговской городской власти прошли "сотни обысков".

"Сначала главу Чернигова не пустили за границу и лишили город возможности получить от иностранных правительств и доноров средства на восстановление. Дальше – больше. Срежиссированная сотрудниками силовых структур трансляция российской пропагандистки Скабеевой в одном из фитнес-залов города, чтобы дискредитировать лично городского голову, постоянные угрозы. А теперь представители НАБУ выясняют, почему, когда Владислава Атрошенко пограничники не выпустили на конференцию в Лугано, с официальным разрешением смог уехать его водитель", – отмечается в заявлении Черниговского горсовета.

Контекст:

Утром 15 сентября представители НАПК вручили Атрошенко админпротокол. Претензия связана с тем, что 2 июля водитель Атрошенко выехал за границу через пункт пропуска "Шегини" на автомобиле жены мэра Tesla Model X, самому мэру отказали в пересечении границы. Жена Атрошенко уехала из Украины 5 марта также через "Шегини" за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry. НАПК считает, что водитель в рамках командировки в Швейцарию вместе с мэром пересек границу Украины, чтобы передать его частный автомобиль супруге мэра.

Теги: Чернигов, граница, Владислав Атрошенко, НАПК, автомобиль
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