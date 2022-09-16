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ПОЛИТИКА

"Прекратить давление на Атрошенко". Петиция в поддержку мэра Чернигова набрала 25 тысяч голосов

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В июле мэр Чернигова опубликовал видеообращение к президенту и заявил, что его пытаются отстранить от управления городом
В июле мэр Чернигова опубликовал видеообращение к президенту и заявил, что его пытаются отстранить от управления городом
Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

Петиция с требованием прекратить политическое давление на мэра Чернигова Владислава Атрошенко, размещенная на сайте президента Украины, за два месяца собрала более 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть глава государства.

"Уважаемый Владимир Александрович! Сегодня центральные и местные власти должны работать вместе для ускорения нашей победы и восстановления разрушенных, таких, как Чернигов, городов. Этого требует общество. Этого требует страна. Черниговцы ждут вашего беспристрастного и взвешенного решения. Ждут, что вы останетесь с людьми и не примете политических интриг подчиненных. Сегодня как никогда нужно единство. Центральная и местная власть сообща должны отвечать на вызовы, перед которыми стоит государство. Воевать нужно не друг против друга, а за Украину!" – говорится в петиции.

Скриншот: petition.president.gov.ua
Скриншот: petition.president.gov.ua

Поводом для подачи петиции стала информация о намерениях отстранить Атрошенко от управления городом. Автор документа, секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако, поблагодарил в своем Facebook украинцев за поддержку петиции.

"Спасибо за вашу гражданскую позицию! Более 25 тысяч голосов – это больше, чем мощный сигнал центральной власти о важных вещах. О том, что Черниговская община возмущена политическими преследованиями Владислава Атрошенко. Община возмущена тем, что, отбив нападение рашистов, вынуждена отражать нападения "чекистов", которым с печерских холмов спустили указание "заняться Черниговом", потому что там самостоятельное местное самоуправление. Возмущена тем, что спецслужбы бегают по фитнес-клубам, чтобы создать фейк-сенсацию со Скабеевой, вместо того, чтобы защищать нашу землю. Возмущена тем, что сейчас притеснения и преследования идут со стороны тех, кто отсиживался в европейских или западноукраинских "котлах", пока Чернигов воевал с орками", – написал Ломако.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid05R1D5UVzVYW75WHYMc3AwV3ruV8SykG7KUbCRNPmdtGsDBNRfHvkh8ziNXgMR9Avl&id=100000619510894

Контекст:

В июне мэр Чернигова намеревался посетить польский Жешув – планировал подписать соглашение о сотрудничестве и помощи Чернигову, но пограничники не пропустили его. 2 июля мэр сообщил, что ему запретили командировку на международную конференцию по восстановлению Украины в Швейцарию.

После этого замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что опасность для недавно освобожденных из российской оккупации регионов не миновала. "Мэры некоторых городов возмущаются, что их не выпускают за границу, – написал он, не называя имен. – Во-первых, напоминаю для тех, кто забыл: в Украине идет война! Особенно это касается приграничных регионов и еще совсем недавно оккупированных. Опасность не прошла!"

Атрошенко отреагировал, что таким образом Тимошенко "расписался в препятствовании исполнять служебные обязанности главе прифронтового областного центра и злоупотреблении своим служебным положением".

8 июля мэр Чернигова опубликовал видеообращение к президенту  и заявил, что его пытаются отстранить от управления городом.

Утром 15 сентября представители НАПК вручили Атрошенко админпротокол. Претензия связана с тем, что 2 июля водитель Атрошенко выехал за границу через пункт пропуска "Шегини" на автомобиле жены мэра Tesla Model X, самому мэру отказали в пересечении границы. Жена Атрошенко уехала из Украины 5 марта также через "Шегини" за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry. НАПК считает, что водитель в рамках командировки в Швейцарию вместе с мэром пересек границу Украины, чтобы передать его частный автомобиль супруге мэра.

Теги: Чернигов, петиция, Владислав Атрошенко, президент, мэр
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