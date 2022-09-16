"Прекратить давление на Атрошенко". Петиция в поддержку мэра Чернигова набрала 25 тысяч голосов

В июле мэр Чернигова опубликовал видеообращение к президенту и заявил, что его пытаются отстранить от управления городом Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

"Уважаемый Владимир Александрович! Сегодня центральные и местные власти должны работать вместе для ускорения нашей победы и восстановления разрушенных, таких, как Чернигов, городов. Этого требует общество. Этого требует страна. Черниговцы ждут вашего беспристрастного и взвешенного решения. Ждут, что вы останетесь с людьми и не примете политических интриг подчиненных. Сегодня как никогда нужно единство. Центральная и местная власть сообща должны отвечать на вызовы, перед которыми стоит государство. Воевать нужно не друг против друга, а за Украину!" – говорится в петиции.

Скриншот: petition.president.gov.ua

Поводом для подачи петиции стала информация о намерениях отстранить Атрошенко от управления городом. Автор документа, секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако, поблагодарил в своем Facebook украинцев за поддержку петиции.

"Спасибо за вашу гражданскую позицию! Более 25 тысяч голосов – это больше, чем мощный сигнал центральной власти о важных вещах. О том, что Черниговская община возмущена политическими преследованиями Владислава Атрошенко. Община возмущена тем, что, отбив нападение рашистов, вынуждена отражать нападения "чекистов", которым с печерских холмов спустили указание "заняться Черниговом", потому что там самостоятельное местное самоуправление. Возмущена тем, что спецслужбы бегают по фитнес-клубам, чтобы создать фейк-сенсацию со Скабеевой, вместо того, чтобы защищать нашу землю. Возмущена тем, что сейчас притеснения и преследования идут со стороны тех, кто отсиживался в европейских или западноукраинских "котлах", пока Чернигов воевал с орками", – написал Ломако.