"Прекратить давление на Атрошенко". Петиция в поддержку мэра Чернигова набрала 25 тысяч голосов

"Уважаемый Владимир Александрович! Сегодня центральные и местные власти должны работать вместе для ускорения нашей победы и восстановления разрушенных, таких, как Чернигов, городов. Этого требует общество. Этого требует страна. Черниговцы ждут вашего беспристрастного и взвешенного решения. Ждут, что вы останетесь с людьми и не примете политических интриг подчиненных. Сегодня как никогда нужно единство. Центральная и местная власть сообща должны отвечать на вызовы, перед которыми стоит государство. Воевать нужно не друг против друга, а за Украину!" – говорится в петиции.
Поводом для подачи петиции стала информация о намерениях отстранить Атрошенко от управления городом. Автор документа, секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако, поблагодарил в своем Facebook украинцев за поддержку петиции.
"Спасибо за вашу гражданскую позицию! Более 25 тысяч голосов – это больше, чем мощный сигнал центральной власти о важных вещах. О том, что Черниговская община возмущена политическими преследованиями Владислава Атрошенко. Община возмущена тем, что, отбив нападение рашистов, вынуждена отражать нападения "чекистов", которым с печерских холмов спустили указание "заняться Черниговом", потому что там самостоятельное местное самоуправление. Возмущена тем, что спецслужбы бегают по фитнес-клубам, чтобы создать фейк-сенсацию со Скабеевой, вместо того, чтобы защищать нашу землю. Возмущена тем, что сейчас притеснения и преследования идут со стороны тех, кто отсиживался в европейских или западноукраинских "котлах", пока Чернигов воевал с орками", – написал Ломако.
В июне мэр Чернигова намеревался посетить польский Жешув – планировал подписать соглашение о сотрудничестве и помощи Чернигову, но пограничники не пропустили его. 2 июля мэр сообщил, что ему запретили командировку на международную конференцию по восстановлению Украины в Швейцарию.
После этого замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что опасность для недавно освобожденных из российской оккупации регионов не миновала. "Мэры некоторых городов возмущаются, что их не выпускают за границу, – написал он, не называя имен. – Во-первых, напоминаю для тех, кто забыл: в Украине идет война! Особенно это касается приграничных регионов и еще совсем недавно оккупированных. Опасность не прошла!"
Атрошенко отреагировал, что таким образом Тимошенко "расписался в препятствовании исполнять служебные обязанности главе прифронтового областного центра и злоупотреблении своим служебным положением".
8 июля мэр Чернигова опубликовал видеообращение к президенту и заявил, что его пытаются отстранить от управления городом.
Утром 15 сентября представители НАПК вручили Атрошенко админпротокол. Претензия связана с тем, что 2 июля водитель Атрошенко выехал за границу через пункт пропуска "Шегини" на автомобиле жены мэра Tesla Model X, самому мэру отказали в пересечении границы. Жена Атрошенко уехала из Украины 5 марта также через "Шегини" за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry. НАПК считает, что водитель в рамках командировки в Швейцарию вместе с мэром пересек границу Украины, чтобы передать его частный автомобиль супруге мэра.