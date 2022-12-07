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Суд во Львове на год отстранил Атрошенко от должности мэра Чернигова – СМИ

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По данным СМИ, решение в отношении Атрошенко суд принял 7 декабря
По данным СМИ, решение в отношении Атрошенко суд принял 7 декабря
Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

7 декабря Яворовский райсуд Львова лишил черниговского городского голову Владислава Атрошенко права занимать должность мэра. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах проинформировало агентство "Интерфакс-Украина".

"Яворовский райсуд Львова признал мэра Чернигова Владислава Атрошенко виновным в совершении действий в условиях конфликта интересов, оштрафовал его на 6,8 тыс. грн и применил ограничения в виде лишения права занимать должность городского головы сроком на один год", – говорится в сообщении.

Утром 15 сентября представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вручили Атрошенко админпротокол. Претензия связана с тем, что 2 июля водитель Атрошенко выехал за границу через пункт пропуска "Шегини" на автомобиле жены мэра Tesla Model X, самому мэру отказали в пересечении границы. Жена Атрошенко уехала из Украины 5 марта также через "Шегини" за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry. НАПК считает, что водитель в рамках командировки в Швейцарию вместе с мэром пересек границу Украины, чтобы передать его частный автомобиль супруге мэра.

Контекст:

В июне мэр Чернигова намеревался посетить польский Жешув – планировал подписать соглашение о сотрудничестве и помощи Чернигову, но пограничники не пропустили его. 2 июля мэр сообщил, что ему запретили командировку на международную конференцию по восстановлению Украины в Швейцарию.

После этого замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что опасность для недавно освобожденных из российской оккупации регионов не миновала. "Мэры некоторых городов возмущаются, что их не выпускают за границу, – написал он, не называя имен. – Во-первых, напоминаю для тех, кто забыл: в Украине идет война! Особенно это касается приграничных регионов и еще совсем недавно оккупированных. Опасность не прошла!"

Атрошенко отреагировал, что таким образом Тимошенко "расписался в препятствовании исполнять служебные обязанности главе прифронтового областного центра и злоупотреблении своим служебным положением".

8 июля мэр Чернигова опубликовал видеообращение к президенту и заявил, что его пытаются отстранить от управления городом.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Львов, Чернигов, Владислав Атрошенко, ограничения, суд, мэр
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