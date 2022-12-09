"Прекратить притеснение мэров". "УДАР Виталия Кличко" обратился к власти по поводу отстранения Атрошенко от должности мэра

"Решение Яворивского районного суда Львовской области о лишении городского головы Чернигова Владислава Атрошенко права один год занимать должность – тревожный сигнал о наступлении на местное самоуправление в Украине. Решением суда перечеркнута воля 80% черниговцев, которые избрали Атрошенко мэром города и поручили ему отстаивать интересы общины. Мэр Чернигова с начала широкомасштабной атаки России на Украину был с общиной на защите своего города. Благодаря общим усилиям тогда удалось остановить и отбросить врага от Чернигова. Партия "УДАР Виталия Кличко" обращается к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить правового произвола и притеснений местного самоуправления", – говорится в заявлении.

В партии отмечают, что во время войны центральная власть должна работать сообща с местной и поддерживать ее, а не прибегать к политическим преследованиям.

"Убеждены, что во время широкомасштабной войны, в которой Украина защищается от российского агрессора, не должно быть никакого политического противоборства и политических преследований в стране. И центральная власть должна работать бок о бок с властью на местах. Ведь именно местная власть занимается сегодня жизнеобеспечением и безопасностью общин. Нужно работать всем вместе, сообща и поддерживать друг друга. Потому что цель у нас одна – сохранить Украинское государство, демократию и обеспечить права граждан, в частности, избирать власть на местах. Война – не повод свернуть завоевания демократии, которых уже удалось достичь Украине, и не повод свернуть реформу местного самоуправления", – заявляют в "УДАРе Виталия Кличко".

Также в заявлении подчеркивается, что местное самоуправление, основанное на европейских принципах независимости, самодостаточности и подотчетности общинам, а не центральной власти, – один из главных критериев для интеграции Украины в ЕС. Однако некоторые вместо поддержки местного самоуправления продолжают использовать давление на суды для сведения политических счетов, подчеркивают в партии.

"Мы должны совместно бороться с внешним врагом, а внутреннее противоборство в государстве точно не приблизит победу Украины. Убеждены, президент, Верховная Рада, судебные органы должны обеспечить соблюдение законности и демократических прав граждан Украины. Ведь именно соблюдение этих принципов и возможность жить в правовом европейском государстве является сегодня борьбой за Украину в кровавой войне, с которой пришла на нашу землю тоталитарная Россия", – отмечает "УДАР Виталия Кличко".