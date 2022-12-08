ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Отстранение Атрошенко от должности мэра – уничтожение местного самоуправления". Черниговский горсовет обнародовал обращение к президенту

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Решением одного человека перечеркнута воля почти 80% черниговцев, заявили в Черниговском горсовете
Решением одного человека перечеркнута воля почти 80% черниговцев, заявили в Черниговском горсовете
Фото: gorod.cn.ua

Община Чернигова и депутатский корпус Черниговского городского совета возмущены решением суда об отстранении мэра Чернигова Владислава Атрошенко от должности и считают, что цель этого решения – наступление на местное самоуправление. С таким заявлением депутаты Черниговского горсовета обратились к президенту во время внеочередного заседания 25-й сессии.

"Община Чернигова и депутатский корпус Черниговского городского совета возмущены решением, целью которого, без сомнения, является наступление на местное самоуправление и дальнейшее его уничтожение. Черниговцы впервые избрали Владислава Атрошенко городским головой в ноябре 2015 года. За пять лет он был переизбран с одним из самых высоких в Украине результатов поддержки горожан, получив почти 80% голосов. Теперь решением одного человека перечеркнута воля почти 80% черниговцев. И мы уверены: его принимали не в Яворивском суде Львовской области", – говорится в обращении.

Черниговские депутаты считают, что решение суда расходится со словами президента о роли местного самоуправления.

"Действия ваших подчиненных, по чьим указаниям, без сомнения, было принято незаконное решение об отстранении Атрошенко, не отвечают вашей позиции о роли местного самоуправления в Украине. Вчера, 7 декабря, вы дали четкую оценку мэрам, местным депутатам, лидерам общин. "Пока россияне думали, что главы общин и местные советы будут ждать команд сверху, они (городские головы) в критических условиях брали власть в свои руки и спасали свои общины. Часто – с оружием в руках. Часто – в оккупации и невозможных условиях. Они делают это и сейчас", – это ваши вчерашние слова, господин президент. А вчерашнее незаконное отстранение Атрошенко – это следствие действий ваших подчиненных", – отмечают депутаты горсовета.

Они подчеркнули, что Чернигов получил статус города-героя за невероятную стойкость жителей и за то, что на начальном этапе войны ВСУ и горожане сдержали наступление врага в направлении столицы, и в этом большая заслуга именно мэра Атрошенко.

"С первых минут полномасштабного вторжения врага городской голова достойно выполнял все функции как лидер общины – организовал оборону города, обеспечил функционирование критической инфраструктуры города, поддерживал людей. Не прятался в подвале, не убегал, а всегда был с людьми и мотивировал их защищать родной город", – отмечают депутаты.

Решение суда об отстранении Атрошенко – это "плевок власти в лицо черниговцев", говорится в обращении.

"С юридической точки зрения это решение неправомерно. С политической точки зрения – судья не мог принять такого решения без указания сверху. Ваши подчиненные, господин президент, ясно показали, что они думают о местном самоуправлении и какое место отводят демократии и народу Украины. За ходом дела будет наблюдать не только украинское, но и международное сообщество. Справедливое и беспристрастное рассмотрение этого дела в суде – теперь дело чести для украинской демократии и восприятия нашей страны международными партнерами, чья поддержка очень важна для нашей победы. Обращаемся к вам как гаранту Конституции Украины. В ваших силах остановить уничтожение местного самоуправления и сохранить лицо власти в глазах международных партнеров Украины. А главное – в глазах украинского народа", – подчеркивают депутаты Черниговского горсовета.

Контекст:

7 декабря Государственное бюро расследований сообщило, что суд во Львове на год лишил Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова. ГБР объяснило, что речь идет о том, что в течение трех месяцев жена Атрошенко "использовала транспорт не по целевому назначению в то время, когда бюджет Чернигова платил лизинговые платежи за этот же автомобиль".

Представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вручили Атрошенко админпротокол 15 сентября. По данным НАПК, 5 марта жена Атрошенко уехала из Украины за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry и пользовалась им за границей три месяца. За это время за лизинг автомобиля из бюджета города было выделено 200 тыс. грн. 

Атрошенко обвинил в своем отстранении подчиненных президента, заявил, что не уйдет с должности мэра Чернигова и подаст апелляцию на решение суда.

Теги: конституция, Чернигов, самоуправление, горсовет, Владислав Атрошенко, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Клондайк" украинского режиссера Эр Горбач попал в лонг-лист претендентов на "Оскар 2023"
  "Клондайк" украинского режиссера Эр Горбач попал в лонг-лист претендентов на "Оскар 2023"
Полиция взяла под охрану рисунки, которые Бэнкси оставил на стенах и ограждениях в Киеве и области
Полиция взяла под охрану рисунки, которые Бэнкси оставил на стенах и ограждениях в Киеве и области
"Вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание". Цветная капуста от эксперта
"Вкусный и особенный рецепт, перехватывающий дыхание". Цветная капуста от эксперта
Вакарчук, Сумская, Павленко и другие. В Киеве состоялся спецпоказ комедии с участием Витовской "Коза Ностра. Мама їде". Фото
Вакарчук, Сумская, Павленко и другие. В Киеве состоялся спецпоказ комедии с участием Витовской "Коза Ностра. Мама їде". Фото
Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю". Невзоров посмеялся над ремонтом сортира в российской глубинке
Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю". Невзоров посмеялся над ремонтом сортира в российской глубинке
54-летняя Дион отменила все свои концерты из-за болезни. У нее диагностировали редкое заболевание
54-летняя Дион отменила все свои концерты из-за болезни. У нее диагностировали редкое заболевание
"Поэтому, помимо чувства брезгливости, не желаю сыну паспорт РФ". Жена Макаревича проанализировала "страшные новости из Мордора"
"Поэтому, помимо чувства брезгливости, не желаю сыну паспорт РФ". Жена Макаревича проанализировала "страшные новости из Мордора"
"Эротические флюиды". 64-летняя Мадонна в стиле БДСМ снялась в постели
"Эротические флюиды". 64-летняя Мадонна в стиле БДСМ снялась в постели
"Ее будет видно из космоса. Мы покажем такой класс!" Василиса Фролова заявила, что вернется из ОАЭ в Украину после победы на оккупантами
"Ее будет видно из космоса. Мы покажем такой класс!" Василиса Фролова заявила, что вернется из ОАЭ в Украину после победы на оккупантами
"На себя не похожа", "Ринопластика?" В сети заметили, что лицо Каменских изменилось
"На себя не похожа", "Ринопластика?" В сети заметили, что лицо Каменских изменилось
"Зачем это искусственно продолжать?" Экс-ведущий "Орла и решки" Синельников впервые назвал причину развода
"Зачем это искусственно продолжать?" Экс-ведущий "Орла и решки" Синельников впервые назвал причину развода
Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала живот
Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала живот
Netflix опубликовал тизер шоу Леттермана с участием Зеленского, которое было записано в киевской подземке. Названа дата премьеры. Видео
Netflix опубликовал тизер шоу Леттермана с участием Зеленского, которое было записано в киевской подземке. Названа дата премьеры. Видео
Проживающая в РФ Орбакайте отреагировала на заявление Пугачевой о травле семьи после ее отъезда в Израиль
Проживающая в РФ Орбакайте отреагировала на заявление Пугачевой о травле семьи после ее отъезда в Израиль
Парамедик Тайра прокомментировала появление своего изображения на обложке Time рядом с Зеленским
Парамедик Тайра прокомментировала появление своего изображения на обложке Time рядом с Зеленским
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (163995)
2
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах (80057)
3
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (54007)
4
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический "диагноз" Соловьева (50332)
5
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели (50184)
6
49-летняя Клум в глубоком декольте засветила нижнее белье. Видео (33631)
7
Tarabarova отреагировала на слухи о том, что забеременела в третий раз ради того, чтобы муж мог выезжать за границу (30718)
8
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео (30550)
 
 
 
 