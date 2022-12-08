"Отстранение Атрошенко от должности мэра – уничтожение местного самоуправления". Черниговский горсовет обнародовал обращение к президенту

"Община Чернигова и депутатский корпус Черниговского городского совета возмущены решением, целью которого, без сомнения, является наступление на местное самоуправление и дальнейшее его уничтожение. Черниговцы впервые избрали Владислава Атрошенко городским головой в ноябре 2015 года. За пять лет он был переизбран с одним из самых высоких в Украине результатов поддержки горожан, получив почти 80% голосов. Теперь решением одного человека перечеркнута воля почти 80% черниговцев. И мы уверены: его принимали не в Яворивском суде Львовской области", – говорится в обращении.

Черниговские депутаты считают, что решение суда расходится со словами президента о роли местного самоуправления.

"Действия ваших подчиненных, по чьим указаниям, без сомнения, было принято незаконное решение об отстранении Атрошенко, не отвечают вашей позиции о роли местного самоуправления в Украине. Вчера, 7 декабря, вы дали четкую оценку мэрам, местным депутатам, лидерам общин. "Пока россияне думали, что главы общин и местные советы будут ждать команд сверху, они (городские головы) в критических условиях брали власть в свои руки и спасали свои общины. Часто – с оружием в руках. Часто – в оккупации и невозможных условиях. Они делают это и сейчас", – это ваши вчерашние слова, господин президент. А вчерашнее незаконное отстранение Атрошенко – это следствие действий ваших подчиненных", – отмечают депутаты горсовета.

Они подчеркнули, что Чернигов получил статус города-героя за невероятную стойкость жителей и за то, что на начальном этапе войны ВСУ и горожане сдержали наступление врага в направлении столицы, и в этом большая заслуга именно мэра Атрошенко.

"С первых минут полномасштабного вторжения врага городской голова достойно выполнял все функции как лидер общины – организовал оборону города, обеспечил функционирование критической инфраструктуры города, поддерживал людей. Не прятался в подвале, не убегал, а всегда был с людьми и мотивировал их защищать родной город", – отмечают депутаты.

Решение суда об отстранении Атрошенко – это "плевок власти в лицо черниговцев", говорится в обращении.

"С юридической точки зрения это решение неправомерно. С политической точки зрения – судья не мог принять такого решения без указания сверху. Ваши подчиненные, господин президент, ясно показали, что они думают о местном самоуправлении и какое место отводят демократии и народу Украины. За ходом дела будет наблюдать не только украинское, но и международное сообщество. Справедливое и беспристрастное рассмотрение этого дела в суде – теперь дело чести для украинской демократии и восприятия нашей страны международными партнерами, чья поддержка очень важна для нашей победы. Обращаемся к вам как гаранту Конституции Украины. В ваших силах остановить уничтожение местного самоуправления и сохранить лицо власти в глазах международных партнеров Украины. А главное – в глазах украинского народа", – подчеркивают депутаты Черниговского горсовета.