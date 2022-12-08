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ПОЛИТИКА

В Ассоциации городов Украины прокомментировали отстранение Атрошенко: Такое решение нивелирует антикоррупционное законодательство

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Атрошенко обвинил в своем отстранении подчиненных президента
Атрошенко обвинил в своем отстранении подчиненных президента
Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

Отстранение мэра областного центра от должности по решению суда – беспрецедентный случай в истории независимой Украины, который носит политический характер и создает угрозу местному самоуправлению, демократии и правам всех граждан Украины. С таким заявлением выступило правление Ассоциации городов Украины. Текст заявления обнародован на официальном сайте АГУ.

"Впервые в Украине мэра города, областного центра, лишили права занимать его должность. При этом сделал это судья районного суда другой области в День местного самоуправления. Это беспрецедентный случай в истории независимой Украины, в истории украинского самоуправления. Применение норм о конфликте интересов относительно событий февраля – марта этого года носит политический характер и нивелирует значение антикоррупционного законодательства. Ибо именно его избирательно применили в качестве основания для лишения прав мэра и его избирателей. Считаем, что такое избирательное правосудие несет угрозу не только местному самоуправлению, но и демократии и правам всех граждан Украины", – говорится в заявлении.

АГУ подчеркивает, что Чернигов стал городом-героем именно под руководством Владислава Атрошенко.

"Владислава Атрошенко, мэра Чернигова, который стал городом-героем под его руководством, лишили права занимать должность, на которую его избрала община, права восстанавливать освобожденный город! За то, что он остался защищать свою общину и свой город, а не лично повез спасать свою семью. Семья мэра как главы общины является важной целью врага для создания давления на голову и общину города. Поэтому мэр обязан был отправить свою семью, чтобы сосредоточиться на защите города и общины. За его работу, защиту города президент наградил Владислава Атрошенко орденом "За мужество". А теперь его лишили права занимать определенные должности", – отмечается в заявлении Ассоциации городов Украины.

В АГУ подчеркивают, что сегодня именно руководители общин ответственны за жизнеобеспечение городов и поселков для защиты их жителей, но в то же время происходят попытки притеснения местного самоуправления и нарушения демократических прав граждан.

"Сегодня время совместной работы всех, независимо от политической принадлежности, симпатий и прочего. Только слаженной работой, скоординированными усилиями власти на всех уровнях, граждан, волонтеров, бизнеса Украина выстоит и победит. Надеемся, что апелляционная инстанция учтет все обстоятельства дела и рассмотрит его объективно, избежав политического давления во время его рассмотрения", – отмечает АГУ.

Контекст:

7 декабря Государственное бюро расследований сообщило, что суд во Львове на год лишил Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова. ГБР объяснило, что речь идет о том, что в течение трех месяцев жена Атрошенко "использовала транспорт не по целевому назначению в то время, когда бюджет Чернигова платил лизинговые платежи за этот же автомобиль".

Представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вручили Атрошенко админпротокол 15 сентября. По данным НАПК, 5 марта жена Атрошенко уехала из Украины за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry и пользовалась им за границей три месяца. За это время за лизинг автомобиля из бюджета города было выделено 200 тыс. грн. 

Атрошенко обвинил в своем отстранении подчиненных президента, заявил, что не уйдет с должности мэра Чернигова и подаст апелляцию на решение суда.

Теги: Чернигов, самоуправление, Владислав Атрошенко, Государственное бюро расследований, апелляция, НАПК, автомобиль, суд, ГБР, мэр
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