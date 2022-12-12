"Россия вряд ли достигнет поставленных целей". В британской разведке рассказали о перспективах продвижения оккупантов на Донбассе

Россияне несут потери на направлениях, где хотели бы продвинуться, и не достигают поставленных целей, отмечает британская разведка Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В сводке британского минобороны упоминается, что 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков снова переформулировал основные цели "специальной военной операции".

По его словам, одной из главных целей России является "защита" жителей Донбасса и юго-востока Украины. Также спикер Кремля заявил, что предстоит еще много работы по "освобождению" этих территорий, напомнили в минобороны Великобритании.

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He said that one of Russia’s main objectives was the ‘protection’ of residents of the Donbas and south-eastern Ukraine but claimed there was still much work to be done regarding ‘liberation’ of those territories. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 12, 2022

Комментарии Пескова предполагают, что нынешние минимальные политические цели войны России остаются неизменными, отметили в разведке.

Россия, вероятно, по-прежнему стремится распространить контроль на всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Военное командование РФ в качестве приоритета выбрало продвижение вглубь Донецкой области, полагают британские военные.

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Russia is likely still aiming to extend control over all of Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, and Kherson Oblasts. Russian military planners likely still aim to prioritise advancing deeper into Donetsk Oblast. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 12, 2022

Однако, как считают в британской разведке, "Россия вряд ли достигнет поставленных целей" – в настоящее время российские вооруженные силы не способны создать эффективную ударную силу, способную отбить эти районы.

"Маловероятно, что российские сухопутные войска продвинутся в оперативном отношении в ближайшие несколько месяцев", – резюмировали в британском оборонном ведомстве.