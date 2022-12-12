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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россия вряд ли достигнет поставленных целей". В британской разведке рассказали о перспективах продвижения оккупантов на Донбассе

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Россияне несут потери на направлениях, где хотели бы продвинуться, и не достигают поставленных целей, отмечает британская разведка
Россияне несут потери на направлениях, где хотели бы продвинуться, и не достигают поставленных целей, отмечает британская разведка
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Крайне маловероятно, что российские военные в настоящее время способны создать эффективную ударную силу, способную захватить какие-либо территории Украины. Об этом сообщает минобороны Великобритании 12 декабря в Twitter со ссылкой на данные британской разведки.

В сводке британского минобороны упоминается, что 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков снова переформулировал основные цели "специальной военной операции".

По его словам, одной из главных целей России является "защита" жителей Донбасса и юго-востока Украины. Также спикер Кремля заявил, что предстоит еще много работы по "освобождению" этих территорий, напомнили в минобороны Великобритании.

Комментарии Пескова предполагают, что нынешние минимальные политические цели войны России остаются неизменными, отметили в разведке.

Россия, вероятно, по-прежнему стремится распространить контроль на всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Военное командование РФ в качестве приоритета выбрало продвижение вглубь Донецкой области, полагают британские военные.

Однако, как считают в британской разведке, "Россия вряд ли достигнет поставленных целей" – в настоящее время российские вооруженные силы не способны создать эффективную ударную силу, способную отбить эти районы.  

"Маловероятно, что российские сухопутные войска продвинутся в оперативном отношении в ближайшие несколько месяцев", – резюмировали в британском оборонном ведомстве.

Контекст:

В 2014–2015 годах Россия под руководством Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Захватчикам удалось временно оккупировать часть Киевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Николаевской областей и продвинуться в Луганской.

30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.

2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий.

ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Луганская область, Донецкая область, Кремль, Донбасс, оккупация, Дмитрий Песков, Херсонская область, аннексия, Запорожская область, армия РФ, Russia, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
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