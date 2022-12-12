"Россия вряд ли достигнет поставленных целей". В британской разведке рассказали о перспективах продвижения оккупантов на Донбассе

В сводке британского минобороны упоминается, что 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков снова переформулировал основные цели "специальной военной операции".
По его словам, одной из главных целей России является "защита" жителей Донбасса и юго-востока Украины. Также спикер Кремля заявил, что предстоит еще много работы по "освобождению" этих территорий, напомнили в минобороны Великобритании.
(2/6)— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 12, 2022
He said that one of Russia’s main objectives was the ‘protection’ of residents of the Donbas and south-eastern Ukraine but claimed there was still much work to be done regarding ‘liberation’ of those territories.
Комментарии Пескова предполагают, что нынешние минимальные политические цели войны России остаются неизменными, отметили в разведке.
Россия, вероятно, по-прежнему стремится распространить контроль на всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Военное командование РФ в качестве приоритета выбрало продвижение вглубь Донецкой области, полагают британские военные.
(4/6)— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 12, 2022
Russia is likely still aiming to extend control over all of Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, and Kherson Oblasts. Russian military planners likely still aim to prioritise advancing deeper into Donetsk Oblast.
Однако, как считают в британской разведке, "Россия вряд ли достигнет поставленных целей" – в настоящее время российские вооруженные силы не способны создать эффективную ударную силу, способную отбить эти районы.
"Маловероятно, что российские сухопутные войска продвинутся в оперативном отношении в ближайшие несколько месяцев", – резюмировали в британском оборонном ведомстве.
(6/6)— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 12, 2022
Russian ground forces are unlikely to make operationally significant advances within the next several months.
В 2014–2015 годах Россия под руководством Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР".
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Захватчикам удалось временно оккупировать часть Киевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Николаевской областей и продвинуться в Луганской.
30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.
2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий.
ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.