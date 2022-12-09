Путин объявил Азовское море внутренним морем России. Он не усвоил недавний урок Херсона – Украина в ОБСЕ

В феврале Путин объявлял о "денацификации" Украины, а теперь гордится "новыми территориями" и "внутренним Азовским морем" Фото: EPA

По словам Цымбалюка, сейчас можно наблюдать новую игру российских дипломатов – "примирительных в своих заявлениях и настроенных на диалог".

"Этому есть четкая причина, но также четкое объяснение, почему это – ловушка. Поскольку Россия проигрывает войну на поле боя, то они пытаются переписать конец этой истории дипломатическим путем", – пояснил он.

Украинский посол подчеркнул, что к каким бы уловкам ни прибегала российская дипломатия, ее цели не меняются. По его мнению, очень показательны в этом плане заявления Путина 7 декабря на встрече с так называемым Советом по развитию гражданского общества и прав человека.

"Путин с большим энтузиазмом объявил, что обретение новых территорий для России является значимым результатом начатой им войны. Для Путина это не что иное, как захватническая война. На этот раз он объявил Азовское море внутренним морем России. К сожалению, президент Путин не усвоил недавний урок Херсона. Что ж, кому-то лучше учиться на собственных ошибках", – сказал Цымбалюк.

Тем же, кто все еще верит, что с Кремлем можно договориться, глава украинской миссии в ОБСЕ напомнил, что последний на данный момент массированный ракетный удар России по украинской инфраструктуре состоялся в 28-ю годовщину Будапештского меморандума.

"Заключив этот документ, Россия подтвердила свои обязательства уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Но Москва нагло нарушила свои обязательства, развязав полномасштабную войну против Украины и пытаясь уничтожить украинскую нацию в рамках своей политики геноцида. Следовательно, Будапештский меморандум доказывает, что ни одно соглашение с Российской Федерацией не работает, если Россия сохраняет физическую возможность и мотивацию их нарушать", – подчеркнул посол.