Путин объявил Азовское море внутренним морем России. Он не усвоил недавний урок Херсона – Украина в ОБСЕ

По словам Цымбалюка, сейчас можно наблюдать новую игру российских дипломатов – "примирительных в своих заявлениях и настроенных на диалог".
"Этому есть четкая причина, но также четкое объяснение, почему это – ловушка. Поскольку Россия проигрывает войну на поле боя, то они пытаются переписать конец этой истории дипломатическим путем", – пояснил он.
Украинский посол подчеркнул, что к каким бы уловкам ни прибегала российская дипломатия, ее цели не меняются. По его мнению, очень показательны в этом плане заявления Путина 7 декабря на встрече с так называемым Советом по развитию гражданского общества и прав человека.
"Путин с большим энтузиазмом объявил, что обретение новых территорий для России является значимым результатом начатой им войны. Для Путина это не что иное, как захватническая война. На этот раз он объявил Азовское море внутренним морем России. К сожалению, президент Путин не усвоил недавний урок Херсона. Что ж, кому-то лучше учиться на собственных ошибках", – сказал Цымбалюк.
Тем же, кто все еще верит, что с Кремлем можно договориться, глава украинской миссии в ОБСЕ напомнил, что последний на данный момент массированный ракетный удар России по украинской инфраструктуре состоялся в 28-ю годовщину Будапештского меморандума.
"Заключив этот документ, Россия подтвердила свои обязательства уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Но Москва нагло нарушила свои обязательства, развязав полномасштабную войну против Украины и пытаясь уничтожить украинскую нацию в рамках своей политики геноцида. Следовательно, Будапештский меморандум доказывает, что ни одно соглашение с Российской Федерацией не работает, если Россия сохраняет физическую возможность и мотивацию их нарушать", – подчеркнул посол.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
7 декабря Путин заявил, что "новые территории России" являются значимым для РФ результатом "спецоперации". "Чего там греха таить? И Азовское море стало внутренним морем РФ. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю", – добавил он.
"Маски сброшены. Забудьте о "провокациях НАТО", "денацификации" и других забытых casus belli. Путин подтвердил то, что было очевидно всему миру: Россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий, потому что так завещал Петр I", – прокомментировали эти слова в Офисе президента Украины.