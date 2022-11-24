Премьер Армении заявил о неудаче ОДКБ, Лукашенко рассуждал о возможном распаде блока

"Мы отметили 30-летие подписания договора о коллективной безопасности и 20-летие создания ОДКБ. Вопреки юбилеям, настроение у нас, к сожалению, отнюдь не юбилейное. В течение двух последних лет страна – член ОДКБ Армения как минимум три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана", – сказал Пашинян.

Премьер заявил, что его "удручает, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан", а также тот факт, что ОДКБ никак не отреагировал на конфликт между Арменией и Азербайджаном.

"Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами, и я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ. То же самое могу сказать о фактах эскалации на границе между нашими союзниками – Киргизией и Таджикистаном", – отметил премьер.

Издание уточняет, что Пашинян также отказался подписать итоговое заявление, заявив, что оно нуждается в доработке.

В свою очередь считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания совета рассуждал о возможном распаде блока.

"В последнее время в средствах массовой информации [пишут, что] жизнь, судьба ОДКБ зависят от "операции" Российской Федерации в Украине. Если Россия победит, – ОДКБ будет жить, если, не дай бог, не победит – ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему. Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если рухнет Россия, то под этими обломками наше место", – цитирует Лукашенко БЕЛТА.

При этом он заверил, что ОДКБ "не собирается с военно-политической арены уходить", но организация нуждается в единстве.