В Ереване прошли протесты против приезда Путина на саммит ОДКБ

В столице Армении протестуют против Путина Фото: Украина Online / Telegram

Участники шествия скандировали антироссийские лозунги: "Враг – Россия", "Враг – ОДКБ", имея в виду, что после столкновений на границе в сентябре этого года военный блок не оказал никакой поддержки своему члену Армении, пишет издание.

Члены оппозиционной партии заявили, что визит лидеров "враждебных Армении" стран – членов ОДКБ, в частности президента России Владимира Путина, должен получить достойное противодействие. Ожидается также приезд самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

23 ноября, в день начала саммита ОДКБ, армянские оппозиционеры намерены снова провести акции протеста.

В Telegram-каналах, в частности, канале "Украина Online", появились фото и видео протестов в Ереване. На них видно, что часть протестующих держат флаги Украины.