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В Ереване прошли протесты против приезда Путина на саммит ОДКБ

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В столице Армении протестуют против Путина
В столице Армении протестуют против Путина
Фото: Украина Online / Telegram

Накануне саммита Организации Договора о коллективной безопасности в столице Армении Ереване оппозиционная партия "Национально-демократический полюс" провела акцию протеста. Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода" – "Радио Азатутюн" – 22 ноября.

Участники шествия скандировали антироссийские лозунги: "Враг – Россия", "Враг – ОДКБ", имея в виду, что после столкновений на границе в сентябре этого года военный блок не оказал никакой поддержки своему члену Армении, пишет издание.

Члены оппозиционной партии заявили, что визит лидеров "враждебных Армении" стран – членов ОДКБ, в частности президента России Владимира Путина, должен получить достойное противодействие. Ожидается также приезд самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

23 ноября, в день начала саммита ОДКБ, армянские оппозиционеры намерены снова провести акции протеста.

В Telegram-каналах, в частности, канале "Украина Online", появились фото и видео протестов в Ереване. На них видно, что часть протестующих держат флаги Украины.

Контекст:

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Согласно ст. 7 устава ОДКБ, государства-члены принимают совместные меры по формированию системы коллективной безопасности и защиты.

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов. Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом говорится в заявлении правительства Армении.

15 сентября начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что ОДКБ не намерена отправлять военный контингент на границу Армении и Азербайджана.

Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены". В ходе конфликта обе стороны заявили о почти сотне погибших военнослужащих.

CentralAsia сообщала, что с 3-го по 7 октября в Казахстане проходили военные учения стран ОДКБ Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Армения участвовать в этих учениях отказалась.

Теги: Владимир Путин, протесты, Армения, Ереван, ОДКБ
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