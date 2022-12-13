В Кремле заявили, что о выводе российских войск из Украины "не может быть речи" до конца года

Песков считает, что в результате псевдореферендумов у России "появились новые субъекты" и Украине якобы нужно это учитывать Фото: ЕРА

"Об этом не может идти и речи", – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности начала вывода войск из Украины до конца года.

По мнению пресс-секретаря Путина, Украина должна "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время". Такими "реалиями" Песков назвал попытку аннексии части территорий Украины во время псевдореферендумов этой осенью.

По его мнению, "у Российской Федерации появились новые субъекты" в результате этих псевдореферендумов и "без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед" в рамках урегулирования невозможно.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил с призывом к России начать вывод войск. "Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он.

По мнению Зеленского, ответ из Москвы покажет, "чего там на самом деле хотят".