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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле заявили, что о выводе российских войск из Украины "не может быть речи" до конца года

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Песков считает, что в результате псевдореферендумов у России "появились новые субъекты" и Украине якобы нужно это учитывать
Песков считает, что в результате псевдореферендумов у России "появились новые субъекты" и Украине якобы нужно это учитывать
Фото: ЕРА

Россия не рассматривает возможность вывода войск из Украины до конца 2022 года. Об этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 13 декабря, пишет ТАСС.

"Об этом не может идти и речи", – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности начала вывода войск из Украины до конца года. 

По мнению пресс-секретаря Путина, Украина должна "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время". Такими "реалиями" Песков назвал попытку аннексии части территорий Украины во время псевдореферендумов этой осенью. 

По его мнению, "у Российской Федерации появились новые субъекты" в результате этих псевдореферендумов и "без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед" в рамках урегулирования невозможно. 

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил с призывом к России начать вывод войск. "Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он. 

По мнению Зеленского, ответ из Москвы покажет, "чего там на самом деле хотят"

Контекст:

15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую "формулу мира", включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ. Саммит по выполнении формулы Украина, по словам Зеленского, планирует провести этой зимой

В ходе псевдореферендумов в сентябре была предпринята попытка аннексировать части Херсонской и Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Украина и международное сообщество результаты псевдореферендумов не признали, ВСУ продолжили контрнаступление, начавшееся в конце августа – начале сентября. В ходе этого контрнаступления освобождены тысячи километров территории, в том числе правобережную часть Херсонской области

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Рождество, Новый год, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, война России против Украины, отвод вооружений
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