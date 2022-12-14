Арестович: По моим данным, Путин давно ведет переговоры с Китаем о тихой пенсии на маленькой ферме с голубым бассейном

"Вы видите перспективу, когда к Путину кто-то придет и скажет: "Вова, заканчивай все"? – спросил Гордон.
По мнению Арестовича, этот сценарий нереален, поскольку непонятно, о чем с лидером страны-оккупанта разговаривать, да и желания уходить он не проявляет.
"Нет. Я думаю, что разговора с ним не будет. Его отравят, скорее всего. Разговаривать о чем? Крыса, загнанная в угол, [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер в бункере – он потерял способность воспринимать аргументацию нормально", – убежден советник ОПУ.
Гордон напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других политиков постоянно просят "поговорить с Путиным" и "сохранить ему лицо".
"Может Запад пойти на то, что сядут с Путиным за стол и скажут: "Парень, уходи. Мы тебе сохраняем бабки, неприкосновенность и дальше работаем с другим лидером России"? – спросил он.
"Я думаю, ему уже говорили такое. Но он не ушел. По данным, которые у меня были (не знаю, насколько они релевантны), он давно ведет переговоры с Китаем насчет тихой пенсии на маленькой ферме с голубым бассейном. И китайцы сказали вроде как "да", – заявил Арестович.
По мнению советника ОПУ, Китай – единственная страна, "способная не выдать Путина".
"И Запад, возможно, устроил бы этот вариант. Но логистику этого процесса очень сложно представить. Он в один прекрасный момент садится в самолет – и улетает? Лидер ядерной державы. А где чемоданчик? В России плановая передача власти хоть раз была на нашей с вами памяти? Это же надо назвать преемника какого-то", – сказал Арестович.
Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью
Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.
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