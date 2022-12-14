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Арестович: По моим данным, Путин давно ведет переговоры с Китаем о тихой пенсии на маленькой ферме с голубым бассейном

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Путин подумывает о возможности спрятаться в Китае, считает Арестович
Путин подумывает о возможности спрятаться в Китае, считает Арестович
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин мог бы скрыться в Китае, чтобы попытаться избежать ответственности за развязанную им войну в Украине. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Вы видите перспективу, когда к Путину кто-то придет и скажет: "Вова, заканчивай все"? – спросил Гордон.

По мнению Арестовича, этот сценарий нереален, поскольку непонятно, о чем с лидером страны-оккупанта разговаривать, да и желания уходить он не проявляет.

"Нет. Я думаю, что разговора с ним не будет. Его отравят, скорее всего. Разговаривать о чем? Крыса, загнанная в угол, [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер в бункере – он потерял способность воспринимать аргументацию нормально", – убежден советник ОПУ.

Гордон напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других политиков постоянно просят "поговорить с Путиным" и "сохранить ему лицо".

"Может Запад пойти на то, что сядут с Путиным за стол и скажут: "Парень, уходи. Мы тебе сохраняем бабки, неприкосновенность и дальше работаем с другим лидером России"? – спросил он.

"Я думаю, ему уже говорили такое. Но он не ушел. По данным, которые у меня были (не знаю, насколько они релевантны), он давно ведет переговоры с Китаем насчет тихой пенсии на маленькой ферме с голубым бассейном. И китайцы сказали вроде как "да", – заявил Арестович.

По мнению советника ОПУ, Китай – единственная страна, "способная не выдать Путина".

"И Запад, возможно, устроил бы этот вариант. Но логистику этого процесса очень сложно представить. Он в один прекрасный момент садится в самолет – и улетает? Лидер ядерной державы. А где чемоданчик? В России плановая передача власти хоть раз была на нашей с вами памяти? Это же надо назвать преемника какого-то", – сказал Арестович.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Российский режиссер Роман Качанов в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал мнение, что Путин не станет прятаться в Китае – чтобы замести следы, он пошлет двойника вместо себя. "Двойника отправит в Китай, якобы в бегство, сделает себе какую-нибудь 148-ю пластическую операцию по смене лица и смене пола и станет какой-нибудь фрау Мюллер где-нибудь в Баварии", – предположил он.

С весны в РФ готовят план эвакуации руководства Кремля из страны на случай поражения в войне против Украины, рассказал 6 декабря бывший спичрайтер российского президента Владимира Путина Аббас Галлямов со ссылкой на источники. По его данным, реализуя план под названием "Ноев ковчег", Путина могут эвакуировать в Венесуэлу либо Аргентину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Китай, Кремль, переговоры, эвакуация, КНР, Алексей Арестович, политика, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Эммануэль Макрон, интервью, передача власти, российские оккупанты
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