Арестович: По моим данным, Путин давно ведет переговоры с Китаем о тихой пенсии на маленькой ферме с голубым бассейном

"Вы видите перспективу, когда к Путину кто-то придет и скажет: "Вова, заканчивай все"? – спросил Гордон.

По мнению Арестовича, этот сценарий нереален, поскольку непонятно, о чем с лидером страны-оккупанта разговаривать, да и желания уходить он не проявляет.

"Нет. Я думаю, что разговора с ним не будет. Его отравят, скорее всего. Разговаривать о чем? Крыса, загнанная в угол, [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер в бункере – он потерял способность воспринимать аргументацию нормально", – убежден советник ОПУ.

Гордон напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других политиков постоянно просят "поговорить с Путиным" и "сохранить ему лицо".

"Может Запад пойти на то, что сядут с Путиным за стол и скажут: "Парень, уходи. Мы тебе сохраняем бабки, неприкосновенность и дальше работаем с другим лидером России"? – спросил он.

"Я думаю, ему уже говорили такое. Но он не ушел. По данным, которые у меня были (не знаю, насколько они релевантны), он давно ведет переговоры с Китаем насчет тихой пенсии на маленькой ферме с голубым бассейном. И китайцы сказали вроде как "да", – заявил Арестович.

По мнению советника ОПУ, Китай – единственная страна, "способная не выдать Путина".

"И Запад, возможно, устроил бы этот вариант. Но логистику этого процесса очень сложно представить. Он в один прекрасный момент садится в самолет – и улетает? Лидер ядерной державы. А где чемоданчик? В России плановая передача власти хоть раз была на нашей с вами памяти? Это же надо назвать преемника какого-то", – сказал Арестович.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube