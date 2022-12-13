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Яценюк: Те, кто хотят сделать мятеж в Кремле, еще не говорят, но уже думают однозначно, как жить после Путина

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Вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти в России, считают эксперты
Вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти в России, считают эксперты
Фото: depositphotos.com

Президент России Владимир Путин должен демонстрировать так называемым своим элитам, что он – у руля, что он "вроде бы контролирует ситуацию, что все идет по плану", но планы "были другие".

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"В принципе, наверное, и он сам не верит в то, что все идет по плану, потому что планы у них были другие. И все эти планы были сорваны Украиной, все эти планы были сорваны украинскими войсками и нашими западными союзниками, – отметил Яценюк. – То есть первое – это он демонстрирует, что все по плану, и те, кто хотят сделать мятеж в Кремле, а я думаю, что и такие обязательно есть, точно если о мятеже еще не говорят, то уже думают однозначно. О том, как жить после Путина – вот что бы корректнее я сказал, как это выглядит. Они уже сегодня думают, как жить после Путина. Он послал им этот сигнал".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 22 ноября Вооруженные силы Украины деоккупировали 1886 населенных пунктов, сообщили в Офисе президента.

В середине октября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов дал прогноз, что развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года.

Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ, и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, Кремль, президент, интервью, власть, премьер-министр
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