Яценюк: Путин считает, что Украины как государства не существует. А как же не существует, если это государство бьет его армию, как псов шелудивых?

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Он [Путин] считает, что такого государства [Украина] не существует. А как же этого государства не существует, если это государство бьет его армию, как псов шелудивых? Он считает, что такой нации нет. А как же этой нации нет, если эта нация объединилась и продемонстрировала на весь мир, что такое бороться за свое государство? Он считает, что такого языка не существует. А как же такого языка не существует, если мы с вами разговариваем на этом языке? А значительная часть россиян нас не понимают. Очень значительная часть", – сказал Яценюк.

По его словам, у Путина "была масса просчетов".

"Ведь путинские просчеты датированы не 2022 годом. Путинские просчеты датированы и 2014 годом, и 2004 годом, конечно. Просчеты 2004-го и 2014-го фактически его спровоцировали, и эти разного рода идиотские социологии… его спровоцировали к принятию решения о демонтаже России. Потому что решение о начале войны против Украины – это решение о демонтаже России", – подчеркнул Яценюк.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube