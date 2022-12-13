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Яценюк: Путин считает, что Украины как государства не существует. А как же не существует, если это государство бьет его армию, как псов шелудивых?

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У Путина (на фото) была "масса просчетов" относительно Украины, считает Яценюк
У Путина (на фото) была "масса просчетов" относительно Украины, считает Яценюк
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин "никогда не понимал и не поймет" Украину.

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Он [Путин] считает, что такого государства [Украина] не существует. А как же этого государства не существует, если это государство бьет его армию, как псов шелудивых? Он считает, что такой нации нет. А как же этой нации нет, если эта нация объединилась и продемонстрировала на весь мир, что такое бороться за свое государство? Он считает, что такого языка не существует. А как же такого языка не существует, если мы с вами разговариваем на этом языке? А значительная часть россиян нас не понимают. Очень значительная часть", – сказал Яценюк.

По его словам, у Путина "была масса просчетов".

"Ведь путинские просчеты датированы не 2022 годом. Путинские просчеты датированы и 2014 годом, и 2004 годом, конечно. Просчеты 2004-го и 2014-го фактически его спровоцировали, и эти разного рода идиотские социологии… его спровоцировали к принятию решения о демонтаже России. Потому что решение о начале войны против Украины – это решение о демонтаже России", – подчеркнул Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 22 ноября Вооруженные силы Украины деоккупировали 1886 населенных пунктов, сообщили в Офисе президента.

В середине октября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов дал прогноз, что развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, война России против Украины, президент, интервью, премьер-министр
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