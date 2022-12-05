Яценюк: Лавров считает, что остаток своей жизни будет где-то вблизи путинских бункеров проводить

"Лавров заявил, что Россия наносит удары по украинской инфраструктуре, которая "помогает убивать россиян". Лавров хоть иногда, оставаясь один на один, спрашивает себя, как он мог докатиться до такого дна? Он же неглупый человек", – спросил Гордон.
"Я думаю, что они сейчас находятся все в таком плену собственных страхов. Я полагаю, что он думает, что просто остаток своей жизни – он уже не молодой человек – будет где-то там, вблизи путинских бункеров, проводить", – сказал Яценюк.
Он обратил внимание, что заявление, сделанное Лавровым, полезно для правовой защиты Украины в международных инстанциях.
"Он вообще сделал полезное заявление. Лавров. Это из той категории, что даже такие идиоты иногда бывают полезны. Он сделал заявление о том, что Россия начала войну в Украине. То есть фактически формальный глава российского внешнеполитического ведомства признал факт военной агрессии России против Украины. Это будет очень помогать специальному международному уголовному суду против России", – подчеркнул Яценюк.
1 декабря на пресс-конференции Лавров сделал ряд заявлений относительно войны в Украине. Он нашел очередное "оправдание" для ракетных атак РФ по украинской инфраструктуре. Лавров заявил, что в результате "высокоточных" ударов "выводятся из строя и энергетические объекты, от которых зависит функционирование ВСУ и доставка огромного количества вооружений, которым Запад накачивает Украину, чтобы она убивала русских".
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на эти высказывания: "Интересно, Лавров на международном трибунале будет опровергать свое участие в преступлениях режима [президента РФ Владимира] Путина или признает вину, чтобы долго не мучиться?"
Россия массированно обстреливает объекты критической инфраструктуры Украины с начала октября. 23 ноября из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.