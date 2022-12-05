Яценюк: Лавров считает, что остаток своей жизни будет где-то вблизи путинских бункеров проводить

"Лавров заявил, что Россия наносит удары по украинской инфраструктуре, которая "помогает убивать россиян". Лавров хоть иногда, оставаясь один на один, спрашивает себя, как он мог докатиться до такого дна? Он же неглупый человек", – спросил Гордон.

"Я думаю, что они сейчас находятся все в таком плену собственных страхов. Я полагаю, что он думает, что просто остаток своей жизни – он уже не молодой человек – будет где-то там, вблизи путинских бункеров, проводить", – сказал Яценюк.

Он обратил внимание, что заявление, сделанное Лавровым, полезно для правовой защиты Украины в международных инстанциях.

"Он вообще сделал полезное заявление. Лавров. Это из той категории, что даже такие идиоты иногда бывают полезны. Он сделал заявление о том, что Россия начала войну в Украине. То есть фактически формальный глава российского внешнеполитического ведомства признал факт военной агрессии России против Украины. Это будет очень помогать специальному международному уголовному суду против России", – подчеркнул Яценюк.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube