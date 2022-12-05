ГОРДОН
 
 
КИЕВ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Кличко в это сложное время держит столицу, ездит за границу, собирает генераторы и коалиции помощи Киеву

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Яценюк: Власти Киева не болтают, а думают, что делать
Яценюк: Власти Киева не болтают, а думают, что делать
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко говорит правду и делает то, что должен делать как мэр столицы, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Кличко на Киевском форуме по безопасности сказал, что в столице на сегодняшний день находится 3,5 млн человек. 430 пунктов обогрева – это смешно. Нужна ли такая откровенность сейчас", – спросил Гордон.

"Я вам скажу, весь зал и лично я аплодировали мэру Киева Виталию Кличко. Аплодировали за то, что он в это сложное время держит столицу, что он в это очень сложное время еще и ездит за границу и там собирает какие-то генераторы, собирает какие-то коалиции помощи городу Киеву. А ключевое то, что касается его выступления. Так сказать правду – это заслуживает величайшего уважения. А как можно обманывать, как можно врать людям в такое время сложное? Потом с этим надо жить. Он говорит правду и делает то, что он должен делать как мэр", – сказал Яценюк.

Он обратил внимание, что Кличко давал киевлянам практические советы.

"Он начал говорить очень конкретные, практичные вещи. Что делать, как делать, какие сценарии. Это значит, что они там думают. Не болтают, а думают, что делать. Другого варианта, чем говорить правду и делать правильные дела, нет. Поэтому правильно сделал, что сказал правду", – подчеркнул Яценюк.

Гордон уточнил, есть ли конфликт между Кличко и Офисом президента из-за "пунктов несокрушимости".

"Первое – это конфликт. Второе – к чему он. Зачем он во время войны? Я надеюсь, что это была непродуманная эмоциональная реакция. В принципе, я видел реакцию мэра, и она очень достойна. Если есть вопросы, если мы хотим решить проблему, есть механизмы, как ее решать – собираются на заседание либо в мэрии, либо, если есть вопросы у центральных властей, тогда в правительстве, говорим: ребята, вот у нас есть такие проблемы. Что с вашей стороны можно сделать? Что с нашей стороны можно сделать? Тогда это не пиар, тогда это не конфликт. Тогда это решение проблем людей. Это совсем другой подход", – отметил Яценюк.

По его мнению, в такое сложное время киевские власти не откажутся от помощи и сами готовы помогать.

"Если где-то есть какие-то недоработки, так помогите городу Киеву. И я убежден, что Киев с удовольствием примет эту помощь. И, наоборот, если есть какая-то необходимая помощь для центральных властей из города Киева, так я убежден, что киевские городские власти также протянут руку помощи. Потому что мы не можем делиться на политические лагеря или кто на какой улице даже в Киеве живет. Ведь это вообще национальное дело, историческое национальное дело нам выстоять всем и победить в этой войне", – заявил Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

1 декабря в ходе выступления на Киевском форуме по безопасности Кличко заявил, что угроза ракетных обстрелов столицы "достаточно большая". По его словам, власти готовятся к разным сценариям. "Если в течение 24 часов при внешней температуре -5 °C не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве. Это означает, что до весны подать воду будет очень сложно", – сказал Кличко.

В Киевской городской госадминистрации 29 ноября призвали организации, которые обслуживают дома с централизованной системой теплоснабжения, в случае чрезвычайной ситуации в столице слить воду из отопительных систем, если температура опустится до -3 °C и ниже.

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.

5 декабря в Украине снова масштабная тревогаГлава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские крылатые ракеты уже в воздухе.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, Виталий Кличко, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, правительство, помощь, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела
"Супердевочка". Сопонару показала новый оттенок волос Фото
"Супердевочка". Сопонару показала новый оттенок волос Фото
"Менты делали все по протоколу, никаких претензий". Участник похищения картины Бэнкси со стены дома в Гостомеле сделал заявление
"Менты делали все по протоколу, никаких претензий". Участник похищения картины Бэнкси со стены дома в Гостомеле сделал заявление
"Носители имперского величия России". Невзоров показал, кто собирается воевать против Украины. Видео
"Носители имперского величия России". Невзоров показал, кто собирается воевать против Украины. Видео
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет
"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото
"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео
  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео
"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото
"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (407187)
2
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (175240)
3
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (66242)
4
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой (65588)
5
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото (25522)
6
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (24616)
7
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео (24359)
8
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл (22148)
 
 
 
 