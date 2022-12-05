Яценюк: Кличко в это сложное время держит столицу, ездит за границу, собирает генераторы и коалиции помощи Киеву

"Кличко на Киевском форуме по безопасности сказал, что в столице на сегодняшний день находится 3,5 млн человек. 430 пунктов обогрева – это смешно. Нужна ли такая откровенность сейчас", – спросил Гордон.

"Я вам скажу, весь зал и лично я аплодировали мэру Киева Виталию Кличко. Аплодировали за то, что он в это сложное время держит столицу, что он в это очень сложное время еще и ездит за границу и там собирает какие-то генераторы, собирает какие-то коалиции помощи городу Киеву. А ключевое то, что касается его выступления. Так сказать правду – это заслуживает величайшего уважения. А как можно обманывать, как можно врать людям в такое время сложное? Потом с этим надо жить. Он говорит правду и делает то, что он должен делать как мэр", – сказал Яценюк.

Он обратил внимание, что Кличко давал киевлянам практические советы.

"Он начал говорить очень конкретные, практичные вещи. Что делать, как делать, какие сценарии. Это значит, что они там думают. Не болтают, а думают, что делать. Другого варианта, чем говорить правду и делать правильные дела, нет. Поэтому правильно сделал, что сказал правду", – подчеркнул Яценюк.

Гордон уточнил, есть ли конфликт между Кличко и Офисом президента из-за "пунктов несокрушимости".

"Первое – это конфликт. Второе – к чему он. Зачем он во время войны? Я надеюсь, что это была непродуманная эмоциональная реакция. В принципе, я видел реакцию мэра, и она очень достойна. Если есть вопросы, если мы хотим решить проблему, есть механизмы, как ее решать – собираются на заседание либо в мэрии, либо, если есть вопросы у центральных властей, тогда в правительстве, говорим: ребята, вот у нас есть такие проблемы. Что с вашей стороны можно сделать? Что с нашей стороны можно сделать? Тогда это не пиар, тогда это не конфликт. Тогда это решение проблем людей. Это совсем другой подход", – отметил Яценюк.

По его мнению, в такое сложное время киевские власти не откажутся от помощи и сами готовы помогать.

"Если где-то есть какие-то недоработки, так помогите городу Киеву. И я убежден, что Киев с удовольствием примет эту помощь. И, наоборот, если есть какая-то необходимая помощь для центральных властей из города Киева, так я убежден, что киевские городские власти также протянут руку помощи. Потому что мы не можем делиться на политические лагеря или кто на какой улице даже в Киеве живет. Ведь это вообще национальное дело, историческое национальное дело нам выстоять всем и победить в этой войне", – заявил Яценюк.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube