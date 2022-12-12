Белковский: Я не знаю, есть ли в России люди, которые готовы применить против Путина шарф, табакерку и другие формы смены власти

В российской элите сейчас нет людей, которые публично пойдут против Путина, считает политолог Фото: EPA

Гордон спросил, верно ли, что в России сегодня среди элиты нет людей, способных сказать Путину "хватит", выразить свое неудовольствие или протест.

"Нет, таких людей нет. То есть – я не знаю, есть ли в российской элите люди, которые готовы применить шарф, табакерку и другие формы смены власти "апоплексическим ударом", как говорил все тот же Александр I о своем отце Павле I. Об этом можно узнать только по факту, никогда не заранее. Но люди, которые публично пойдут против Путина – или хотя бы не публично, которые придут к нему в кабинет и скажут: "Долой!" – нет, таких нет", – уверен Белковский.

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