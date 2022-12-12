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Белковский: Я не знаю, есть ли в России люди, которые готовы применить против Путина шарф, табакерку и другие формы смены власти

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В российской элите сейчас нет людей, которые публично пойдут против Путина, считает политолог
В российской элите сейчас нет людей, которые публично пойдут против Путина, считает политолог
Фото: EPA

Если организация убийства президента РФ Владимира Путина российской элитой теоретически возможна, то открытые протесты против него в этой среде – нет. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон спросил, верно ли, что в России сегодня среди элиты нет людей, способных сказать Путину "хватит", выразить свое неудовольствие или протест.

"Нет, таких людей нет. То есть – я не знаю, есть ли в российской элите люди, которые готовы применить шарф, табакерку и другие формы смены власти "апоплексическим ударом", как говорил все тот же Александр I о своем отце Павле I. Об этом можно узнать только по факту, никогда не заранее. Но люди, которые публично пойдут против Путина – или хотя бы не публично, которые придут к нему в кабинет и скажут: "Долой!" – нет, таких нет", – уверен Белковский. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Украинская разведка в марте сообщала, что в среде российской бизнес-политической элиты формируется группа влиятельных лиц, оппозиционных к Путину и желающих избавиться от него. В качестве возможного преемника называли директора ФСБ Александра Бортникова.

Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев говорил, что подобные идеи обсуждались российской элитой еще до начала полномасштабной войны.

Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, протесты, Станислав Белковский, государственный переворот, власть
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