Работа с Путиным, кто выгнал его из кабинета и как он отомстил, Медведев. Интервью Бацман с бывшим спичрайтером Путина Галлямовым. Трансляция

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Во время интервью Галлямов, в частности, рассказал о своей работе с Путиным, его комплексах и детских травмах, якобы плане побега Путина в Венесуэлу, о том, почему бывший президент России Дмитрий Медведев не пошел на второй президентский срок, ради чего Путин может рискнуть своей властью, об экс-жене Путина Людмиле и многом другом.

Галлямов родился в 1972 году в Челябинске. Окончил Башкирский государственный педагогический институт и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Кандидат политических наук.

В 2001–2002 годах Галлямов был начальником пресс-службы партии "Союз правых сил", затем до 2008 года – заместителем полномочного представителя Башкортостана при президенте России. В 2008–2010 годах он работал в департаменте по подготовке публичных выступлений правительства РФ, готовил тексты выступлений тогдашнему премьер-министру Путину. В 2010–2014 годах Галлямов был заместителем руководителя администрации президента Башкортостана.

Как политтехнолог участвовал в разных региональных избирательных кампаниях в России, публиковал колонки в "Ведомостях", Forbes, Republic. Сейчас выступает как комментатор в СМИ.