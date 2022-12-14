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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Работа с Путиным, кто выгнал его из кабинета и как он отомстил, Медведев. Интервью Бацман с бывшим спичрайтером Путина Галлямовым. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с российским политтехнологом, бывшим спичрайтером нынешнего президента России Владимира Путина Аббасом Галлямовым.

Во время интервью Галлямов, в частности, рассказал о своей работе с Путиным, его комплексах и детских травмах, якобы плане побега Путина в Венесуэлу, о том, почему бывший президент России Дмитрий Медведев не пошел на второй президентский срок, ради чего Путин может рискнуть своей властью, об экс-жене Путина Людмиле и многом другом. 

Галлямов родился в 1972 году в Челябинске. Окончил Башкирский государственный педагогический институт и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Кандидат политических наук.

В 20012002 годах Галлямов был начальником пресс-службы партии "Союз правых сил", затем до 2008 года  заместителем полномочного представителя Башкортостана при президенте России. В 2008–2010 годах он работал в департаменте по подготовке публичных выступлений правительства РФ, готовил тексты выступлений тогдашнему премьер-министру Путину. В 2010–2014 годах Галлямов был заместителем руководителя администрации президента Башкортостана.

Как политтехнолог участвовал в разных региональных избирательных кампаниях в России, публиковал колонки в "Ведомостях", Forbes, Republic. Сейчас выступает как комментатор в СМИ.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Украина, Алеся Бацман, война России против Украины, Аббас Галлямов
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