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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Конец уже ясен". Зеленский считает, что чем раньше Путин признает ошибку и отступит, тем дольше проживет

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Зеленский: Мы должны смотреть на реальную картину
Зеленский: Мы должны смотреть на реальную картину
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу The Economist, которое вышло 15 декабря, заявил, что начало агрессии в 2014 году было большой ошибкой России, а полномасштабное вторжение 24 февраля – крупнейшая и трагическая ошибка Москвы. Эта дата стала моментом, после которого никто не хочет возвращаться и идти на компромиссы, считает он.

Зеленский подчеркнул, что только президент России Владимир Путин может "перевести войну с военного пути на дипломатический". 

Президент Украины уверен в необходимости деоккупации всей территории страны и восстановления суверенитета в границах 1991 года, в противном случае, по его мнению, агрессия возможна снова. 

Уже понятно, что Путин потерпит поражение в войне, считает Зеленский, – "конец уже ясен". 

Он заявил, что "мы должны смотреть на реальную картину, когда весь мир в первую очередь не только оказывает поддержку, но дипломатически, экономически, санкциями, изоляцией показывает, что за агрессию надо платить – дойти до границ и потом заплатить". 

Если Путин выведет войска со всей территории Украины, это откроет возможности дипломатического урегулирования, подчеркнул Зеленский. 

"Чем быстрее закончится война – и если Россия выберет путь признания трагической ошибки ее начала, – тем дольше российский президент сможет сохранить свою жизнь и жизнь своего окружения", – добавил он. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, агрессия, Владимир Зеленский, война России против Украины, суверенитет, границы, деоккупация
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