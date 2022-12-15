"Конец уже ясен". Зеленский считает, что чем раньше Путин признает ошибку и отступит, тем дольше проживет

Зеленский подчеркнул, что только президент России Владимир Путин может "перевести войну с военного пути на дипломатический".

Президент Украины уверен в необходимости деоккупации всей территории страны и восстановления суверенитета в границах 1991 года, в противном случае, по его мнению, агрессия возможна снова.

Уже понятно, что Путин потерпит поражение в войне, считает Зеленский, – "конец уже ясен".

Он заявил, что "мы должны смотреть на реальную картину, когда весь мир в первую очередь не только оказывает поддержку, но дипломатически, экономически, санкциями, изоляцией показывает, что за агрессию надо платить – дойти до границ и потом заплатить".

Если Путин выведет войска со всей территории Украины, это откроет возможности дипломатического урегулирования, подчеркнул Зеленский.

"Чем быстрее закончится война – и если Россия выберет путь признания трагической ошибки ее начала, – тем дольше российский президент сможет сохранить свою жизнь и жизнь своего окружения", – добавил он.