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Канада возобновила санкции против турбин для "Северного потока"

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Турбина "Северного потока" осталась в Германии
Турбина "Северного потока" осталась в Германии
Фото: EPA

Канадские власти восстановили действие санкций в отношении турбин для газопровода "Северный поток". Соответствующее заявление опубликовала в Twitter министр иностранных дел Канады Мелани Жоли совместно с министром природных ресурсов Канады Джонатаном Уилкинсоном.

Министры напомнили, что летом Канада сделала исключение из санкций для российской турбины, ремонтируемой в Монреале, поскольку Россия утверждала, что турбина нужна для полноценной работы "Северного потока".

"Предоставляя это разрешение, правительство гарантировало, что [президент РФ Владимир] Путин больше не сможет использовать этот предлог для прикрытия своего отказа от экспорта газа в Европу. После получения разрешения Путин продемонстрировал свою истинную позицию, отказавшись увеличить экспорт с "Северного потока" до нормального уровня", – говорится в сообщении.

Жоли и Уилкинсон отметили, что Россия отказалась принять турбину, и она все еще остается в Германии. Таким образом, по их словам, Путин продемонстрировал, что в его намерения никогда не входило возобновление нормальной работы "Северного потока".

В связи с этим правительство Канады решило отозвать разрешение, которое было выдано для возвращения отремонтированных турбин в Германию. В решении Канады отмечается, что обстоятельства, связанные с выдачей разрешения, изменились.

Контекст:

В июне 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощностиКомпания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

Речь о турбине компрессорной станции "Портовая", которая была на ремонте в Канаде. 7 июля вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС.

Турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дала согласия на дальнейшую транспортировку.

Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки.

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе резко выросли цены на газ.

В августе российский газовый монополист "Газпром" заявил, что турбину для газопровода "Северный поток", которую после ремонта вернула Канада, невозможно вернуть на компрессорную станцию "Портовая" из-за санкций.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, Германия, газ, Канада, санкции, Кремль, газопровод, Северный поток, Европа, Siemens, Монреаль, российский газ, Мелани Жоли
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