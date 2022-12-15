Канада возобновила санкции против турбин для "Северного потока"

Министры напомнили, что летом Канада сделала исключение из санкций для российской турбины, ремонтируемой в Монреале, поскольку Россия утверждала, что турбина нужна для полноценной работы "Северного потока".

"Предоставляя это разрешение, правительство гарантировало, что [президент РФ Владимир] Путин больше не сможет использовать этот предлог для прикрытия своего отказа от экспорта газа в Европу. После получения разрешения Путин продемонстрировал свою истинную позицию, отказавшись увеличить экспорт с "Северного потока" до нормального уровня", – говорится в сообщении.

Жоли и Уилкинсон отметили, что Россия отказалась принять турбину, и она все еще остается в Германии. Таким образом, по их словам, Путин продемонстрировал, что в его намерения никогда не входило возобновление нормальной работы "Северного потока".

В связи с этим правительство Канады решило отозвать разрешение, которое было выдано для возвращения отремонтированных турбин в Германию. В решении Канады отмечается, что обстоятельства, связанные с выдачей разрешения, изменились.