Канада возобновила санкции против турбин для "Северного потока"

Министры напомнили, что летом Канада сделала исключение из санкций для российской турбины, ремонтируемой в Монреале, поскольку Россия утверждала, что турбина нужна для полноценной работы "Северного потока".
"Предоставляя это разрешение, правительство гарантировало, что [президент РФ Владимир] Путин больше не сможет использовать этот предлог для прикрытия своего отказа от экспорта газа в Европу. После получения разрешения Путин продемонстрировал свою истинную позицию, отказавшись увеличить экспорт с "Северного потока" до нормального уровня", – говорится в сообщении.
Жоли и Уилкинсон отметили, что Россия отказалась принять турбину, и она все еще остается в Германии. Таким образом, по их словам, Путин продемонстрировал, что в его намерения никогда не входило возобновление нормальной работы "Северного потока".
В связи с этим правительство Канады решило отозвать разрешение, которое было выдано для возвращения отремонтированных турбин в Германию. В решении Канады отмечается, что обстоятельства, связанные с выдачей разрешения, изменились.
Notre déclaration conjointe sur les turbines Nordstream 1 pic.twitter.com/eAr1pi3CsD— Mélanie Joly (@melaniejoly) December 14, 2022
В июне 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
Речь о турбине компрессорной станции "Портовая", которая была на ремонте в Канаде. 7 июля вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС.
Турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дала согласия на дальнейшую транспортировку.
Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки.
25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе резко выросли цены на газ.
В августе российский газовый монополист "Газпром" заявил, что турбину для газопровода "Северный поток", которую после ремонта вернула Канада, невозможно вернуть на компрессорную станцию "Портовая" из-за санкций.