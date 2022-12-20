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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соловей: Вдруг выяснилось, что Путин, который наводил ужас на весь мир, формировал репутацию мачо, проигрывает Зеленскому

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"Путина перестают уважать даже на постсоветском пространстве", аналитик
"Путина перестают уважать даже на постсоветском пространстве", – аналитик
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин растерял все свои репутационные достижения за 22 года. Об этом российский политический аналитик, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Это человек, который наводил ужас на весь мир, на Европу по крайней мере. Который казался и долго формировал репутацию мачо, брутального парня. Вдруг выяснилось, что он проигрывает Зеленскому, которого называли клоуном. И на самом деле они поменялись ролями. На самом деле Владимира Владимировича перестают уважать даже на постсоветском пространстве, что ему демонстрируют", – сказал он.

Соловей отметил, что весь капитал, который Путин создавал в течение 22 лет, превратился в ничто за последние 9–10 месяцев.

"Он разрушается и будет разрушаться еще быстрее. Поэтому Путин ищет выход из всего этого", – сказал аналитик.

Соловей: Росгвардия и полиция в России получили приказ во время второго этапа мобилизации разгонять женские протесты со всей жесткостью. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая областной центр – Херсон.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможность с ним расправиться, "но это очень непросто".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Валерий Соловей, российская агрессия, война России против Украины
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