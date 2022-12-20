Соловей: Вдруг выяснилось, что Путин, который наводил ужас на весь мир, формировал репутацию мачо, проигрывает Зеленскому

"Это человек, который наводил ужас на весь мир, на Европу по крайней мере. Который казался и долго формировал репутацию мачо, брутального парня. Вдруг выяснилось, что он проигрывает Зеленскому, которого называли клоуном. И на самом деле они поменялись ролями. На самом деле Владимира Владимировича перестают уважать даже на постсоветском пространстве, что ему демонстрируют", – сказал он.
Соловей отметил, что весь капитал, который Путин создавал в течение 22 лет, превратился в ничто за последние 9–10 месяцев.
"Он разрушается и будет разрушаться еще быстрее. Поэтому Путин ищет выход из всего этого", – сказал аналитик.
Соловей: Росгвардия и полиция в России получили приказ во время второго этапа мобилизации разгонять женские протесты со всей жесткостью. Читайте полную версию интервью
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая областной центр – Херсон.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможность с ним расправиться, "но это очень непросто".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.