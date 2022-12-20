Соловей: Вдруг выяснилось, что Путин, который наводил ужас на весь мир, формировал репутацию мачо, проигрывает Зеленскому

"Это человек, который наводил ужас на весь мир, на Европу по крайней мере. Который казался и долго формировал репутацию мачо, брутального парня. Вдруг выяснилось, что он проигрывает Зеленскому, которого называли клоуном. И на самом деле они поменялись ролями. На самом деле Владимира Владимировича перестают уважать даже на постсоветском пространстве, что ему демонстрируют", – сказал он.

Соловей отметил, что весь капитал, который Путин создавал в течение 22 лет, превратился в ничто за последние 9–10 месяцев.

"Он разрушается и будет разрушаться еще быстрее. Поэтому Путин ищет выход из всего этого", – сказал аналитик.

Соловей: Росгвардия и полиция в России получили приказ во время второго этапа мобилизации разгонять женские протесты со всей жесткостью. Читайте полную версию интервью

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