Невзоров о поездке Зеленского в Бахмут: Путин сегодня съежился до клопиных размеров

Сегодня в Бахмуте Зеленский встретился с украинскими военными, пообщался с ними и вручил награды Фото: Офіс Президента України / Facebook (архив)

"Безумная храбрость и точнейшее понимание того, какие именно поступки позволяют называться настоящим главой государства. На фоне Зеленского [президент РФ Владимир] Путин сегодня съежился до клопиных размеров", – написал Невзоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня в Бахмуте Зеленский встретился с украинскими военными, пообщался с ними и вручил награды.