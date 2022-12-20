Невзоров о поездке Зеленского в Бахмут: Путин сегодня съежился до клопиных размеров

"Безумная храбрость и точнейшее понимание того, какие именно поступки позволяют называться настоящим главой государства. На фоне Зеленского [президент РФ Владимир] Путин сегодня съежился до клопиных размеров", – написал Невзоров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня в Бахмуте Зеленский встретился с украинскими военными, пообщался с ними и вручил награды.
В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины. Оборона города продолжается уже пять месяцев и ВСУ может годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.
В британской разведке считают, что в если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.
В Офисе президента заявляли, что контроль над Бахмутом не имеет никакого стратегического смысла для хода войны.