Зеленский об ударах России по Украине иранскими дронами: Террористический интернационал двух режимов. Будут отвечать совместно

Об этом 19 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"30 Shahed сбито – неплохой результат, – отметил президент. – Эти Shahed, которые были использованы Россией, – из новой партии дронов. Вот такой террористический интернационал двух режимов – помогают воевать против людей. Что ж, будут отвечать за это совместно".
По словам Зеленского, из-за попадания нескольких дронов сегодня потребители были отключены от электричества больше, чем накануне, 18 декабря.
"Но ремонтники, как всегда, работают очень активно, круглосуточно. Пытаются как можно быстрее восстановить подачу энергии, по крайней мере – на уровне, который может обеспечить генерация. Это будет сделано", – подчеркнул президент Украины.
Российские оккупанты в ночь на 19 декабря несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.
По данным КГВА, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов.
В "Укрэнерго" заявили, что после удара оккупантов дронами-камикадзе в энергосистеме сложилась тяжелая ситуация. Так, дефицит электроэнергии в Киеве составлял до 50%, сообщали в мэрии.
В столице и других частях центрального региона Украины планируют до конца 20 декабря повысить уровень обеспечения потребителей электроэнергией минимум на 20%, проинформировали в "Укрэнерго".