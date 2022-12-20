Зеленский об ударах России по Украине иранскими дронами: Террористический интернационал двух режимов. Будут отвечать совместно

Из-за попадания нескольких дронов, 19 декабря потребители были отключены от электричества больше, чем накануне, отметил Зеленский Фото: Сергій Крук / Facebook

Об этом 19 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"30 Shahed сбито – неплохой результат, – отметил президент. – Эти Shahed, которые были использованы Россией, – из новой партии дронов. Вот такой террористический интернационал двух режимов – помогают воевать против людей. Что ж, будут отвечать за это совместно".

По словам Зеленского, из-за попадания нескольких дронов сегодня потребители были отключены от электричества больше, чем накануне, 18 декабря.

"Но ремонтники, как всегда, работают очень активно, круглосуточно. Пытаются как можно быстрее восстановить подачу энергии, по крайней мере – на уровне, который может обеспечить генерация. Это будет сделано", – подчеркнул президент Украины.