ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об ударах России по Украине иранскими дронами: Террористический интернационал двух режимов. Будут отвечать совместно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Из-за попадания нескольких дронов, 19 декабря потребители были отключены от электричества больше, чем накануне, отметил Зеленский
Из-за попадания нескольких дронов, 19 декабря потребители были отключены от электричества больше, чем накануне, отметил Зеленский
Фото: Сергій Крук / Facebook

Россия атаковала Украину утром 19 декабря дронами-камикадзе иранского производства Shahed, большинство из них не долетело до назначенных целей.

Об этом 19 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"30 Shahed сбито – неплохой результат, – отметил президент. – Эти Shahed, которые были использованы Россией, – из новой партии дронов. Вот такой террористический интернационал двух режимов – помогают воевать против людей. Что ж, будут отвечать за это совместно".

По словам Зеленского, из-за попадания нескольких дронов сегодня потребители были отключены от электричества больше, чем накануне, 18 декабря.

"Но ремонтники, как всегда, работают очень активно, круглосуточно. Пытаются как можно быстрее восстановить подачу энергии, по крайней мере – на уровне, который может обеспечить генерация. Это будет сделано", – подчеркнул президент Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1194264044835710/

Контекст:

Российские оккупанты в ночь на 19 декабря несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

По данным КГВА, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов.

В "Укрэнерго" заявили, что после удара оккупантов дронами-камикадзе в энергосистеме сложилась тяжелая ситуация. Так, дефицит электроэнергии в Киеве составлял до 50%, сообщали в мэрии.

В столице и других частях центрального региона Украины планируют до конца 20 декабря повысить уровень обеспечения потребителей электроэнергией минимум на 20%, проинформировали в "Укрэнерго".

Теги: Россия, Украина, Иран, электричество, террористы, электроэнергия, беспилотники, ремонт, отключение света, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, президент, инфраструктура, энергосистема, российские оккупанты, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото
Кунаки показала, как сейчас выглядит ее мать
Кунаки показала, как сейчас выглядит ее мать
Беременная двойней 48-летняя Суэнк показала округлившийся живот
Беременная двойней 48-летняя Суэнк показала округлившийся живот
Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне
Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне
  Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео
  Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео
Мендель показала разрушенный российскими оккупантами дом своей бабушки
Мендель показала разрушенный российскими оккупантами дом своей бабушки
Alyosha: Надо на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех
Alyosha: Надо на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех
  "Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео
  "Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука
  Чарльз III накануне Хануки станцевал хору вместе с представителями еврейской общины в Лондоне. Видео
  Чарльз III накануне Хануки станцевал хору вместе с представителями еврейской общины в Лондоне. Видео
Резников: Сохранить бодрость помогает опыт работы в психбольнице
Резников: Сохранить бодрость помогает опыт работы в психбольнице
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (42962)
2
35-летняя Никитюк снялась в военной форме (26095)
3
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023" (24067)
4
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (20287)
5
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (16589)
6
Победителем украинского нацотбора на "Евровидение 2023" стала группа Tvorchi (10914)
7
"Путин, чтоб ты сдох!" Сердючка в прямом эфире украинского нацотбора на "Евровидение 2023" повторила свою кричалку про президента РФ. Видео (9082)
8
"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом (8432)
 
 
 
 