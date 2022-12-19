ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В энергосистеме после удара оккупантов дронами-камикадзе сложилась тяжелая ситуация – "Укрэнерго"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
После попадания дронов Shahed по объектам инфраструктуры ситуация в энергосистеме Украины осложнилась
После попадания дронов Shahed по объектам инфраструктуры ситуация в энергосистеме Украины осложнилась
Фото: ДСНС України / Telegram

По состоянию на 11.00 19 декабря в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация, сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

"Всю ночь вражеские БПЛА пытались прорваться на энергообъекты по всей стране. Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не достиг, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры", – сообщили в "Укрэнерго".

В южном и восточном регионах в деоккупированных районах также есть повреждения в результате артиллерийских обстрелов оккупантов, добавили там.

По информации компании, подразделения ГСЧС сейчас работают над ликвидацией последствий обстрелов. Там, где это возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы.

"Самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве", – уточнили в "Укрэнерго".

В приоритетном порядке снабжаются электроэнергией объекты критической инфраструктуры. В компании предупредили, что возобновление энергоснабжения бытовым потребителям может "занять длительное время".

При этом ситуация, по оценке "Укрэнерго", находится под контролем, в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц и она работает синхронно с европейской континентальной сетью.

Минувшей ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА Shahed. По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. По уточненной информации Киевской городской военной администрации, обнародованной позднее в Telegram, сбито 18 из 23 беспилотников, есть попадание в инфраструктурный объект. Всего ночью 19 декабря ВСУ сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.

В Киевской области в результате вражеской атаки повреждены жилые дома и ранены два человека.

Контекст:

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных крылатых ракетах, 60 из которых сбили ВСУ. Также оккупанты обстреливали Украину ракетами С-300.

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.

Президент Владимир Зеленский рассказал вечером 18 декабря, что энергетики вернули свет уже девяти миллионам украинцев после массированной ракетной атаки России. Тем не менее в "Укрэнерго" еще до ночной атаки дронами-камикадзе предупреждали о значительном дефиците мощности в энергосистеме 19 декабря.

Теги: Россия, Киев, Украина, взрыв, ГСЧС, энергетика, Укрэнерго, дефицит, Киевская область, агрессия, электроэнергия, электроснабжение, беспилотники, ремонт, отключение света, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, веерные отключения, взрывы, инфраструктура, теплоснабжение, Воздушные силы Украины, энергосистема, российские оккупанты, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Чарльз III накануне Хануки станцевал хору вместе с представителями еврейской общины в Лондоне. Видео
  Чарльз III накануне Хануки станцевал хору вместе с представителями еврейской общины в Лондоне. Видео
Резников: Сохранить бодрость помогает опыт работы в психбольнице
Резников: Сохранить бодрость помогает опыт работы в психбольнице
Grosu после расставания с бойфрендом из РФ переехала в США
Grosu после расставания с бойфрендом из РФ переехала в США
"После нашего разговора у меня появилось абсолютное понимание, что мы победим". Джамала рассказала подробности встречи с Байденом
"После нашего разговора у меня появилось абсолютное понимание, что мы победим". Джамала рассказала подробности встречи с Байденом
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото
  "Русофоб сдох". В новой серии "Масяни" показали смерть Путина
  "Русофоб сдох". В новой серии "Масяни" показали смерть Путина
Волонтеры создали елочные украшения с изображением Залужного в поддержку ВСУ. Фото
Волонтеры создали елочные украшения с изображением Залужного в поддержку ВСУ. Фото
Рианна впервые показала семимесячного сына. Видео
Рианна впервые показала семимесячного сына. Видео
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023"
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023"
Стало известно, сколько украинцев проголосовало в "Дії" за финалистов нацотбора на "Евровидение 2023"
Стало известно, сколько украинцев проголосовало в "Дії" за финалистов нацотбора на "Евровидение 2023"
Украина стала первой страной, которая выбрала своего представителя и песню на "Евровидение 2023"
Украина стала первой страной, которая выбрала своего представителя и песню на "Евровидение 2023"
Кот Степан вернулся домой в Харьков на Северную Салтовку. Фото
Кот Степан вернулся домой в Харьков на Северную Салтовку. Фото
  Tvorchi, Kruть, Jerry Heil и другие. Выступления всех участников украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Фото
  Tvorchi, Kruть, Jerry Heil и другие. Выступления всех участников украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину (95272)
2
"Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео (37362)
3
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото (30070)
4
Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет (25877)
5
35-летняя Никитюк снялась в военной форме (24979)
6
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023" (18987)
7
В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото (12372)
8
Победителем украинского нацотбора на "Евровидение 2023" стала группа Tvorchi (10555)
 
 
 
 