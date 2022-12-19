В энергосистеме после удара оккупантов дронами-камикадзе сложилась тяжелая ситуация – "Укрэнерго"

После попадания дронов Shahed по объектам инфраструктуры ситуация в энергосистеме Украины осложнилась Фото: ДСНС України / Telegram

"Всю ночь вражеские БПЛА пытались прорваться на энергообъекты по всей стране. Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не достиг, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры", – сообщили в "Укрэнерго".

В южном и восточном регионах в деоккупированных районах также есть повреждения в результате артиллерийских обстрелов оккупантов, добавили там.

По информации компании, подразделения ГСЧС сейчас работают над ликвидацией последствий обстрелов. Там, где это возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы.

"Самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве", – уточнили в "Укрэнерго".

В приоритетном порядке снабжаются электроэнергией объекты критической инфраструктуры. В компании предупредили, что возобновление энергоснабжения бытовым потребителям может "занять длительное время".

При этом ситуация, по оценке "Укрэнерго", находится под контролем, в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц и она работает синхронно с европейской континентальной сетью.

Минувшей ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА Shahed. По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. По уточненной информации Киевской городской военной администрации, обнародованной позднее в Telegram, сбито 18 из 23 беспилотников, есть попадание в инфраструктурный объект. Всего ночью 19 декабря ВСУ сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.

В Киевской области в результате вражеской атаки повреждены жилые дома и ранены два человека.