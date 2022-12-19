В энергосистеме после удара оккупантов дронами-камикадзе сложилась тяжелая ситуация – "Укрэнерго"

"Всю ночь вражеские БПЛА пытались прорваться на энергообъекты по всей стране. Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не достиг, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры", – сообщили в "Укрэнерго".
В южном и восточном регионах в деоккупированных районах также есть повреждения в результате артиллерийских обстрелов оккупантов, добавили там.
По информации компании, подразделения ГСЧС сейчас работают над ликвидацией последствий обстрелов. Там, где это возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы.
"Самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве", – уточнили в "Укрэнерго".
В приоритетном порядке снабжаются электроэнергией объекты критической инфраструктуры. В компании предупредили, что возобновление энергоснабжения бытовым потребителям может "занять длительное время".
При этом ситуация, по оценке "Укрэнерго", находится под контролем, в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц и она работает синхронно с европейской континентальной сетью.
Минувшей ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА Shahed. По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. По уточненной информации Киевской городской военной администрации, обнародованной позднее в Telegram, сбито 18 из 23 беспилотников, есть попадание в инфраструктурный объект. Всего ночью 19 декабря ВСУ сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.
В Киевской области в результате вражеской атаки повреждены жилые дома и ранены два человека.
16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных крылатых ракетах, 60 из которых сбили ВСУ. Также оккупанты обстреливали Украину ракетами С-300.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.
Президент Владимир Зеленский рассказал вечером 18 декабря, что энергетики вернули свет уже девяти миллионам украинцев после массированной ракетной атаки России. Тем не менее в "Укрэнерго" еще до ночной атаки дронами-камикадзе предупреждали о значительном дефиците мощности в энергосистеме 19 декабря.