В "Укрэнерго" предупредили о значительном дефиците электроэнергии 19 декабря

Видеозапись эфира с участием Кудрицкого опубликована в Facebook НЭК.
"Завтра дефицит будет значительным из-за снижения температуры. Сейчас уже возобновили свою работу все энергоблоки атомных станций, работающих на контролируемой территории. Существуют еще ограничения по сетям, которые не могут выдать определенную часть своей мощности из-за последствий ракетных обстрелов", – сказал глава правления "Укрэнерго".
По мнению Кудрицкого, в ближайшее время можно будет увидеть полную мощность трех АЭС в сети.
"Через один-два дня мы сможем еще увеличить объемы той генерации, которая доступна нашим потребителям", – подчеркнул он.
В "Укрэнерго" сообщали утром 18 декабря, что объемы потребления электроэнергии по сравнению с субботой увеличились, что повлияло на дефицит в системе.
В компании отметили, что для всех облэнерго предусмотрены лимиты потребления, при превышении которых могут применяться аварийные отключения.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Погодные условия (усиление морозов, сильный ветер) усложняют ремонтные работы", – указали в НЭК.
16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных крылатых ракетах, 60 из которых сбили ВСУ. Также оккупанты обстреливали Украину ракетами С-300.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.
Президент Владимир Зеленский рассказал вечером 18 декабря, что энергетики вернули свет уже 9 млн украинцев после массированной ракетной атаки России.