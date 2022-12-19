В "Укрэнерго" предупредили о значительном дефиците электроэнергии 19 декабря

Видеозапись эфира с участием Кудрицкого опубликована в Facebook НЭК.

"Завтра дефицит будет значительным из-за снижения температуры. Сейчас уже возобновили свою работу все энергоблоки атомных станций, работающих на контролируемой территории. Существуют еще ограничения по сетям, которые не могут выдать определенную часть своей мощности из-за последствий ракетных обстрелов", – сказал глава правления "Укрэнерго".

По мнению Кудрицкого, в ближайшее время можно будет увидеть полную мощность трех АЭС в сети.

"Через один-два дня мы сможем еще увеличить объемы той генерации, которая доступна нашим потребителям", – подчеркнул он.

В "Укрэнерго" сообщали утром 18 декабря, что объемы потребления электроэнергии по сравнению с субботой увеличились, что повлияло на дефицит в системе.

В компании отметили, что для всех облэнерго предусмотрены лимиты потребления, при превышении которых могут применяться аварийные отключения.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Погодные условия (усиление морозов, сильный ветер) усложняют ремонтные работы", – указали в НЭК.