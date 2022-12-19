Энергетики вернули свет уже 9 млн украинцев после массированной ракетной атаки России – Зеленский

Зеленский рассказал о новых результатах в возвращении света и тепла для украинцев Фото: Посольство Німеччини в Києві / Deutsche Botschaft Kiew / Facebook

Об этом 18 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Есть новые результаты в возвращении света и тепла для наших людей. Поставки энергии были возвращены еще 3 млн украинцев. Плюс 6 млн вчера. То есть после ударов террористов в пятницу уже есть результат для 9 млн наших людей. В большинстве городов нормализуется работа транспорта", – отметил президент.

Зеленский выразил благодарность всем, "кто в любую погоду и круглосуточно выполняет ремонтные работы".

"Я благодарю каждого из наших партнеров, которые помогают нам с оборудованием! Я благодарю украинский бизнес – всех, кто превращает свои магазины, кафе, предприятия на новые "пункты несокрушимости", – сказал президент.