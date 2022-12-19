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ОБЩЕСТВО

Энергетики вернули свет уже 9 млн украинцев после массированной ракетной атаки России – Зеленский

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Зеленский рассказал о новых результатах в возвращении света и тепла для украинцев
Зеленский рассказал о новых результатах в возвращении света и тепла для украинцев
Фото: Посольство Німеччини в Києві / Deutsche Botschaft Kiew / Facebook

После массированной ракетной атаки России по энергообъектам Украины 16 декабря энергетики вернули свет уже 9 млн украинцев.

Об этом 18 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Есть новые результаты в возвращении света и тепла для наших людей. Поставки энергии были возвращены еще 3 млн украинцев. Плюс 6 млн вчера. То есть после ударов террористов в пятницу уже есть результат для 9 млн наших людей. В большинстве городов нормализуется работа транспорта", – отметил президент.

Зеленский выразил благодарность всем, "кто в любую погоду и круглосуточно выполняет ремонтные работы".

"Я благодарю каждого из наших партнеров, которые помогают нам с оборудованием! Я благодарю украинский бизнес – всех, кто превращает свои магазины, кафе, предприятия на новые "пункты несокрушимости", – сказал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/545020550818065/

Контекст:

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных крылатых ракетах, 60 из которых сбили ВСУ. Также оккупанты обстреливали Украину ракетами С-300.

В результате обстрелов есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.

Теги: транспорт, Украина, энергетика, террористы, электроэнергия, ремонт, отключение света, Владимир Зеленский, обстрелы, украинцы, ракеты, президент, разрушения, обращение, восстановление
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