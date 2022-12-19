Энергетики вернули свет уже 9 млн украинцев после массированной ракетной атаки России – Зеленский

Об этом 18 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Есть новые результаты в возвращении света и тепла для наших людей. Поставки энергии были возвращены еще 3 млн украинцев. Плюс 6 млн вчера. То есть после ударов террористов в пятницу уже есть результат для 9 млн наших людей. В большинстве городов нормализуется работа транспорта", – отметил президент.
Зеленский выразил благодарность всем, "кто в любую погоду и круглосуточно выполняет ремонтные работы".
"Я благодарю каждого из наших партнеров, которые помогают нам с оборудованием! Я благодарю украинский бизнес – всех, кто превращает свои магазины, кафе, предприятия на новые "пункты несокрушимости", – сказал президент.
16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных крылатых ракетах, 60 из которых сбили ВСУ. Также оккупанты обстреливали Украину ракетами С-300.
В результате обстрелов есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.