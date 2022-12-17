Шмыгаль: Работаем над тем, чтобы количество "пунктов несокрушимости" увеличилось втрое

Правительство в субботу утвердило порядок организации и функционирования "пунктов несокрушимости", которым определило виды "пунктов несокрушимости", их комплектацию и алгоритм развертывания.
"Работа "пунктов несокрушимости" во всех уголках Украины будет унифицирована. Украинцы получат доступ к одинаковому набору услуг. Это удовлетворит критические потребности людей при восстановлении поврежденной врагом инфраструктуры. В настоящее время уже функционирует более 5 тыс. "пунктов несокрушимости". Работаем над тем, чтобы их количество увеличилось втрое", – заявил он.
Шмыгаль сообщил, что "пункты несокрушимости" будут делиться на расположенные в зданиях стационарные и мобильные, которые развернут на базе палатки или транспортного средства. Их количество определяется центральной и местной властью в соответствии с потребностями населения общины.
"Пункты несокрушимости" функционируют в круглосуточном режиме. Каждый в обязательном порядке должен быть снабжен генераторами и горючим; автономным отоплением (твердотопливными котлами, тепловыми пушками, конвекторами, обогревателями и так далее); средствами доступа в интернет, в частности через терминалы Starlink; связью (рация, стационарный телефон) для вызова экстренных служб; запасами питьевой и технической воды; средствами личной гигиены, туалетами и так далее", – говорится в сообщении пресс-службы.
О создании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку. Позднее пункты разделили на категории – в некоторых есть все перечисленное, в других можно только зарядить гаджеты.
СМИ сообщали, что не все пункты работают так, как заявлял президент, поскольку указание обустроить их местные власти получили от Офиса президента только за несколько дней до блэкаута 23 ноября. При этом им не было выделено достаточно ресурсов, чтобы обеспечить, в частности, бесперебойный интернет.
По данным ОП на 13 декабря, в Украине развернуто в общей сложности 5374 "пункта несокрушимости". Для помощи в их поисках разработали и запустили в Telegram специальный бот. Адреса пунктов, расположенных рядом с линией фронта, можно узнать в органах местной власти – в публичном доступе их нет из соображений безопасности.