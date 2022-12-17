Шмыгаль: Работаем над тем, чтобы количество "пунктов несокрушимости" увеличилось втрое

Правительство в субботу утвердило порядок организации и функционирования "пунктов несокрушимости", которым определило виды "пунктов несокрушимости", их комплектацию и алгоритм развертывания.

"Работа "пунктов несокрушимости" во всех уголках Украины будет унифицирована. Украинцы получат доступ к одинаковому набору услуг. Это удовлетворит критические потребности людей при восстановлении поврежденной врагом инфраструктуры. В настоящее время уже функционирует более 5 тыс. "пунктов несокрушимости". Работаем над тем, чтобы их количество увеличилось втрое", – заявил он.

Шмыгаль сообщил, что "пункты несокрушимости" будут делиться на расположенные в зданиях стационарные и мобильные, которые развернут на базе палатки или транспортного средства. Их количество определяется центральной и местной властью в соответствии с потребностями населения общины.

"Пункты несокрушимости" функционируют в круглосуточном режиме. Каждый в обязательном порядке должен быть снабжен генераторами и горючим; автономным отоплением (твердотопливными котлами, тепловыми пушками, конвекторами, обогревателями и так далее); средствами доступа в интернет, в частности через терминалы Starlink; связью (рация, стационарный телефон) для вызова экстренных служб; запасами питьевой и технической воды; средствами личной гигиены, туалетами и так далее", – говорится в сообщении пресс-службы.