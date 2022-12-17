ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль: Работаем над тем, чтобы количество "пунктов несокрушимости" увеличилось втрое

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кабмин 17 декабря собирался на внеочередное заседание
Кабмин 17 декабря собирался на внеочередное заседание
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин Украины хочет увеличить количество "пунктов несокрушимости" в стране в три раза. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства 17 декабря, пишет пресс-служба Кабмина.

Правительство в субботу утвердило порядок организации и функционирования "пунктов несокрушимости", которым определило виды "пунктов несокрушимости", их комплектацию и алгоритм развертывания.

"Работа "пунктов несокрушимости" во всех уголках Украины будет унифицирована. Украинцы получат доступ к одинаковому набору услуг. Это удовлетворит критические потребности людей при восстановлении поврежденной врагом инфраструктуры. В настоящее время уже функционирует более 5 тыс. "пунктов несокрушимости". Работаем над тем, чтобы их количество увеличилось втрое", – заявил он.

Шмыгаль сообщил, что "пункты несокрушимости" будут делиться на расположенные в зданиях стационарные и мобильные, которые развернут на базе палатки или транспортного средства. Их количество определяется центральной и местной властью в соответствии с потребностями населения общины.

"Пункты несокрушимости" функционируют в круглосуточном режиме. Каждый в обязательном порядке должен быть снабжен генераторами и горючим; автономным отоплением (твердотопливными котлами, тепловыми пушками, конвекторами, обогревателями и так далее); средствами доступа в интернет, в частности через терминалы Starlink; связью (рация, стационарный телефон) для вызова экстренных служб; запасами питьевой и технической воды; средствами личной гигиены, туалетами и так далее", – говорится в сообщении пресс-службы.

Контекст:

О создании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку. Позднее пункты разделили на категории – в некоторых есть все перечисленное, в других можно только зарядить гаджеты.

СМИ сообщали, что не все пункты работают так, как заявлял президент, поскольку указание обустроить их местные власти получили от Офиса президента только за несколько дней до блэкаута 23 ноября. При этом им не было выделено достаточно ресурсов, чтобы обеспечить, в частности, бесперебойный интернет.

По данным ОП на 13 декабря, в Украине развернуто в общей сложности 5374 "пункта несокрушимости"Для помощи в их поисках разработали и запустили в Telegram специальный ботАдреса пунктов, расположенных рядом с линией фронта, можно узнать в органах местной власти – в публичном доступе их нет из соображений безопасности.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: электричество, электроэнергия, война России против Украины, Денис Шмыгаль, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стало известно, сколько украинцев проголосовало в "Дії" за финалистов нацотбора на "Евровидение 2023"
Стало известно, сколько украинцев проголосовало в "Дії" за финалистов нацотбора на "Евровидение 2023"
Украина стала первой страной, которая выбрала своего представителя на "Евровидение 2023"
Украина стала первой страной, которая выбрала своего представителя на "Евровидение 2023"
Кот Степан вернулся домой в Харьков на Северную Салтовку. Фото
Кот Степан вернулся домой в Харьков на Северную Салтовку. Фото
  Tvorchi, Kruть, Jerry Heil и другие. Выступления всех участников украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Фото
  Tvorchi, Kruть, Jerry Heil и другие. Выступления всех участников украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Фото
  "Путин, чтоб ты сдох!" Сердючка в прямом эфире украинского нацотбора на "Евровидение 2023" повторила свою кричалку про президента РФ. Видео
  "Путин, чтоб ты сдох!" Сердючка в прямом эфире украинского нацотбора на "Евровидение 2023" повторила свою кричалку про президента РФ. Видео
Победителем украинского нацотбора на "Евровидение 2023" стала группа Tvorchi
Победителем украинского нацотбора на "Евровидение 2023" стала группа Tvorchi
"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом
"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом
Мейхер снялась в одежде с множеством прорезей
Мейхер снялась в одежде с множеством прорезей
35-летняя Никитюк снялась в военной форме
35-летняя Никитюк снялась в военной форме
"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне
"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне
64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках
64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках
  "Додому". Wellboy выпустил клип о ценностях семьи. Видео
  "Додому". Wellboy выпустил клип о ценностях семьи. Видео
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину
"Всех своих вернем домой". В Херсоне появилось граффити с изображением енота, украденного российскими оккупантами
"Всех своих вернем домой". В Херсоне появилось граффити с изображением енота, украденного российскими оккупантами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (201321)
2
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото (200101)
3
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко (74843)
4
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину (61043)
5
"Меня просто заводит этот парень". Леттерман рассказал, какое впечатление произвел на него Зеленский (39103)
6
Кацурина высказалась о клипе Дорофеевой, в котором она целовалась с ее бывшим мужем (37802)
7
''Красивее, чем закат". Бех-Романчук показала фигуру в миниатюрных шортах (36393)
8
35-летняя Никитюк показала свои губы на весь экран. Фото (29904)
 
 
 
 