В Украине заработал бот-помощник для поиска "пунктов несокрушимости" – Офис президента

В Украине, по данным властей, работает более 5 тыс. "пунктов несокрушимости" Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

"Украина готовится к любым дальнейшим сценариям. Чтобы люди могли получить связь, подзарядить гаджеты, согреться, мы запустили сеть "пунктов несокрушимости". А чтобы было быстрее и удобнее их найти, разработали и запустили специальный бот-помощник @nezlamnistbot", – написал он.

По словам замглавы ОП, бот предоставит информацию о работе таких пунктов, их адресах и услугах, которые там можно получить.

"Важно! Адреса "пунктов несокрушимости" в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий (до 40 км, это Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области, а также по всей территории Донецкой и Херсонской областей) не разглашаются из соображений безопасности", – объяснил Тимошенко.

Он отметил, что информацию о "пунктах несокрушимости" в указанных регионах можно узнать у местных властей.

"Информация в боте ежедневно обновляется. На случай отсутствия связи рекомендуют сохранить необходимые адреса или сделать скриншоты", – подчеркнул Тимошенко.

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