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В Украине заработал бот-помощник для поиска "пунктов несокрушимости" – Офис президента

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В Украине, по данным властей, работает более 5 тыс. "пунктов несокрушимости"
В Украине, по данным властей, работает более 5 тыс. "пунктов несокрушимости"
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Для помощи в поисках украинских "пунктов несокрушимости" разработали и запустили в Telegram специальный бот. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил 12 декабря в Telegram.

"Украина готовится к любым дальнейшим сценариям. Чтобы люди могли получить связь, подзарядить гаджеты, согреться, мы запустили сеть "пунктов несокрушимости". А чтобы было быстрее и удобнее их найти, разработали и запустили специальный бот-помощник @nezlamnistbot", – написал он.

По словам замглавы ОП, бот предоставит информацию о работе таких пунктов, их адресах и услугах, которые там можно получить.

"Важно! Адреса "пунктов несокрушимости" в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий (до 40 км, это Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области, а также по всей территории Донецкой и Херсонской областей) не разглашаются из соображений безопасности", – объяснил Тимошенко.

Он отметил, что информацию о "пунктах несокрушимости" в указанных регионах можно узнать у местных властей.

"Информация в боте ежедневно обновляется. На случай отсутствия связи рекомендуют сохранить необходимые адреса или сделать скриншоты", – подчеркнул Тимошенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.

Зеленский говорил, что пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Также начал работу сайт, на котором размещена карта таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется.

2 декабря Тимошенко сообщал, что в Украине уже развернули 5248 "пунктов несокрушимости".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: интернет, война, электричество, война России против Украины, гаджеты, Telegram, Кирилл Тимошенко
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