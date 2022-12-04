Зеленский: Враг очень надеется использовать зиму против нас. Вся Украина должна стать одним большим "пунктом несокрушимости"

Президент подчеркнул, что эта зима будет сложной, но, по его словам, следует помнить, что каждый ее день приближает украинцев к победе.

"Враг очень надеется использовать зиму против нас: сделать зимний холод и трудности частью своего террора. Мы же должны сделать все, чтобы выстоять эту зиму, как бы это ни было трудно. Выстоять – и мы выстоим. Выстоять этой зимой – это отстоять все. У России еще пока есть ракеты и преимущество в артиллерии. Да, но у нас есть то, чего у оккупантов нет и не будет. Мы защищаем свой дом, а это дает нам сильнейшую мотивацию из возможных. Мы боремся за свободу, а это всегда умножает всякую силу. Мы защищаем правду, а это объединяет вокруг Украины весь мир", – сказал Зеленский.

Он призвал украинцев еще больше помогать друг другу и заботиться друг о друге.

"Не спрашивайте, пожалуйста, помочь ли и чем. Просто помогайте, когда видите, что вы можете это сделать. Чтобы пройти зиму, мы должны быть еще более устойчивыми и еще более едиными, чем когда-либо. Нельзя допускать никаких внутренних конфликтов и распрей, которые способны ослабить нас всех, даже если кто-то там думает, что это как-то усилит его лично... Вся Украина должна стать одним большим "пунктом несокрушимости" и работать каждый день, работать каждую ночь. Государство, бизнес, люди – все мы, украинцы, все вместе", – сказал президент.

Он подчеркнул, что украинские военные крепко держат позиции, включая самые сложные направления, и ключевая задача государства и народа – делать все, чтобы поддержать и укрепить силы обороны.