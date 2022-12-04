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Зеленский: Враг очень надеется использовать зиму против нас. Вся Украина должна стать одним большим "пунктом несокрушимости"

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Зеленский: Выстоять этой зимой это отстоять все
Зеленский: Выстоять этой зимой – это отстоять все
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 декабря призвал украинцев к единству и подчеркнул, что, хотя у России до сих пор есть преимущество в артиллерии, у Украины есть то, чего у оккупантов нет и не будет. Обращение опубликовал Офис президента.

Президент подчеркнул, что эта зима будет сложной, но, по его словам, следует помнить, что каждый ее день приближает украинцев к победе.

"Враг очень надеется использовать зиму против нас: сделать зимний холод и трудности частью своего террора. Мы же должны сделать все, чтобы выстоять эту зиму, как бы это ни было трудно. Выстоять – и мы выстоим. Выстоять этой зимой – это отстоять все. У России еще пока есть ракеты и преимущество в артиллерии. Да, но у нас есть то, чего у оккупантов нет и не будет. Мы защищаем свой дом, а это дает нам сильнейшую мотивацию из возможных. Мы боремся за свободу, а это всегда умножает всякую силу. Мы защищаем правду, а это объединяет вокруг Украины весь мир", – сказал Зеленский.

Он призвал украинцев еще больше помогать друг другу и заботиться друг о друге.

"Не спрашивайте, пожалуйста, помочь ли и чем. Просто помогайте, когда видите, что вы можете это сделать. Чтобы пройти зиму, мы должны быть еще более устойчивыми и еще более едиными, чем когда-либо. Нельзя допускать никаких внутренних конфликтов и распрей, которые способны ослабить нас всех, даже если кто-то там думает, что это как-то усилит его лично... Вся Украина должна стать одним большим "пунктом несокрушимости" и работать каждый день, работать каждую ночь. Государство, бизнес, люди – все мы, украинцы, все вместе", – сказал президент.

Он подчеркнул, что украинские военные крепко держат позиции, включая самые сложные направления, и ключевая задача государства и народа – делать все, чтобы поддержать и укрепить силы обороны.

Теги: зима, Владимир Зеленский, война России против Украины
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