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Минимальная стоимость одного укомплектованного "пункта несокрушимости" – €17 тыс. – МВД

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Министр привел послов G7 в "пункт несокрушимости"
Министр привел послов G7 в "пункт несокрушимости"
Фото: МВС України / Facebook

Чтобы полностью укомплектовать один так называемый "пункт несокрушимости", нужно €17 тыс., в Украине их не хватает. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время встречи с послами стран "Большой семерки" 13 декабря, сообщили в пресс-службе МВД.

Встреча проходила в одном из "пунктов несокрушимости". Министр показал послам, из чего обычно состоят такие пункты, функционирование которых обеспечивают местная власть, ГСЧС и Нацполиция.

По информации главы МВД, есть потребность в развертывании дополнительных "пунктов несокрушимости" в количестве 1500 единиц.

"Но минимальная стоимость одного укомплектованного пункта – €17 тыс., поэтому рассчитываем на поддержку наших партнеров", – подчеркнул министр. 

По данным Монастырского, всего в Украине функционируют более 4 тыс. "пунктов несокрушимости". Самой большой популярностью среди людей пользуются мобильные пункты, которые посещают около 90% граждан.

"Без преувеличения – пункты ГСЧС являются основой всех "пунктов несокрушимости" в стране, их уже более 1 тыс. единиц на данный момент. Всего в пунктах получили помощь полмиллиона граждан, из них в пунктах ГСЧС – 239 тыс., туда в среднем за сутки обращаются за помощью свыше 6 тыс. человек. Также 900 аналогичных пунктов работают на базе полицейских отделений и управлений", – сказал Монастырский.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/pfbid0cNU9j5pjxPfimtqp5EbqhULN5WwZFQp86ZFp1n4tsa8ar9jMAYrtZzVxbMnqegmQl

Контекст:

О создании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку. Позднее пункты разделили на категории – в некоторых есть все перечисленное, в других можно только зарядить гаджеты. 

СМИ сообщали, что не все пункты работают так, как заявлял президент, поскольку указание обустроить их местные власти получили от Офиса президента только за несколько дней до блэкаута 23 ноября. При этом им не было выделено достаточно ресурсов, чтобы обеспечить, в частности, бесперебойный интернет. 

По данным ОП на 13 декабря, в Украине развернуто в общей сложности 5374 "пункта несокрушимости"Для помощи в их поисках разработали и запустили в Telegram специальный ботАдреса пунктов, расположенных рядом с линией фронта, можно узнать в органах местной власти – в публичном доступе их нет из соображений безопасности. 

Теги: МВД, ГСЧС, полиция, Большая семерка, Денис Монастырский, Нацполиция, послы
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