Минимальная стоимость одного укомплектованного "пункта несокрушимости" – €17 тыс. – МВД

Встреча проходила в одном из "пунктов несокрушимости". Министр показал послам, из чего обычно состоят такие пункты, функционирование которых обеспечивают местная власть, ГСЧС и Нацполиция.

По информации главы МВД, есть потребность в развертывании дополнительных "пунктов несокрушимости" в количестве 1500 единиц.

"Но минимальная стоимость одного укомплектованного пункта – €17 тыс., поэтому рассчитываем на поддержку наших партнеров", – подчеркнул министр.

По данным Монастырского, всего в Украине функционируют более 4 тыс. "пунктов несокрушимости". Самой большой популярностью среди людей пользуются мобильные пункты, которые посещают около 90% граждан.

"Без преувеличения – пункты ГСЧС являются основой всех "пунктов несокрушимости" в стране, их уже более 1 тыс. единиц на данный момент. Всего в пунктах получили помощь полмиллиона граждан, из них в пунктах ГСЧС – 239 тыс., туда в среднем за сутки обращаются за помощью свыше 6 тыс. человек. Также 900 аналогичных пунктов работают на базе полицейских отделений и управлений", – сказал Монастырский.