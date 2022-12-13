Нацполиция Украины опровергла информацию о пожаре в киевском "пункте несокрушимости" – видео было снято в РФ

12 декабря полицейские обнаружили в интернете видео пожара, в подписи к которому автор утверждал, что горит "пункт несокрушимости".

"Информация быстро распространилась в украинском информационном поле. В результате проверки установили, что видео снято на территории России. Вероятно, целью распространения такого контента является нагнетание тревожных настроений среди населения Украины", – отметили полицейские.

В полиции Киева подчеркнули, что ни в одном столичном пункте обогрева населения пожара не было. Правоохранители призвали граждан доверять только официальным источникам информации. Полицейские также опубликовали скриншоты из видео с деталями, подтверждающими, что ролик снят в РФ, – среди них, в частности, вид, раскраска и символика спасательных и полицейских машин.

Новость о "пожаре в "пункте несокрушимости" в Киеве" успели распространить ряд российских изданий, среди которых "РИА Новости", "Лента.ru", "Царьград" и другие, а также находящееся под санкциями украинское издание "Страна".