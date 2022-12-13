Нацполиция Украины опровергла информацию о пожаре в киевском "пункте несокрушимости" – видео было снято в РФ

12 декабря полицейские обнаружили в интернете видео пожара, в подписи к которому автор утверждал, что горит "пункт несокрушимости".
"Информация быстро распространилась в украинском информационном поле. В результате проверки установили, что видео снято на территории России. Вероятно, целью распространения такого контента является нагнетание тревожных настроений среди населения Украины", – отметили полицейские.
В полиции Киева подчеркнули, что ни в одном столичном пункте обогрева населения пожара не было.
Правоохранители призвали граждан доверять только официальным источникам информации.
Полицейские также опубликовали скриншоты из видео с деталями, подтверждающими, что ролик снят в РФ, – среди них, в частности, вид, раскраска и символика спасательных и полицейских машин.
Новость о "пожаре в "пункте несокрушимости" в Киеве" успели распространить ряд российских изданий, среди которых "РИА Новости", "Лента.ru", "Царьград" и другие, а также находящееся под санкциями украинское издание "Страна".
Контекст:
О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку. Позднее пункты разделили на категории – в некоторых есть все перечисленное, в других можно только зарядить гаджеты.
СМИ сообщали, что не все пункты работают так, как заявлял президент, поскольку указание обустроить их местные власти получили от Офиса президента только за несколько дней до блэкаута 23 ноября, при этом им не было выделено достаточно ресурсов, чтобы обеспечить, в частности, бесперебойный интернет.
По данным ОП на 13 декабря, в Украине развернуто в общей сложности 5374 "пункта несокрушимости". Для помощи в их поисках разработали и запустили в Telegram специальный бот. Адреса пунктов, расположенных рядом с линией фронта, можно узнать в органах местной власти – в публичном доступе их нет из соображений безопасности.