Под Москвой сгорел очередной торговый центр, обрушилась крыша, есть пострадавший

Пресс-служба МЧС РФ в Telegram уточнила, что пожар начался с возгорания стройматериалов, находившихся на открытой площадке возле ТЦ.

"Первоначально площадь пожара составляла 500 м², однако огонь быстро распространился по зданию. Площадь пожара увеличилась до 9 тыс. м². Обрушилась крыша. Один человек пострадал", – сказано в сообщении.

К тушению был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, более 100 человек личного состава и 35 единиц техники, добавили в МЧС.

По информации российского пропагандистского агентства ТАСС, пострадавший в результате пожара в ТЦ "СтройТракт" – это охранник, он отравился угарным газом.

К 11.20 открытое горение в ТЦ было ликвидировано, сообщили российские спасатели.

Ранее утром 9 декабря в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар в торговом центре "Мега Химки". Площадь горения составила около 17 000 м², в результате пожара погиб охранник.