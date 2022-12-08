"Такой сладкий звук бавовны. Что-то очень знатное детонирует". В Бердянске прогремели взрывы на авиабазе оккупантов – военная администрация

В Бердянске, по данным местной военной администрации, раздались взрывы, их причина пока не озвучена Фото: defense.gov

По ее словам, сначала было слышно три мощных взрыва, а после – еще 15 взрывов меньшей силы.

"Начался масштабный пожар. Почти все "скорые" и пожарные машины в городе выехали на место происшествия", – сказано в сообщении.

Советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко в Telegram сообщил, что звуки детонации были слышны в селе Урзуф Донецкой области (около 35 км от Бердянска. – "ГОРДОН").

"Отзвуки бердянской бавовны слышны в Урзуфе. 16.50 – серия из трех взрывов. 17.10 – серия взрывов. Такой сладкий звук бавовны! Судя по систематическому повторению взрывов, что-то очень знатное детонирует", – написал он.

Комментарии украинского военного руководства по поводу взрывов в Бердянске и их возможных причин на момент публикации новости отсутствовали.