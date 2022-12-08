"Такой сладкий звук бавовны. Что-то очень знатное детонирует". В Бердянске прогремели взрывы на авиабазе оккупантов – военная администрация

По ее словам, сначала было слышно три мощных взрыва, а после – еще 15 взрывов меньшей силы.
"Начался масштабный пожар. Почти все "скорые" и пожарные машины в городе выехали на место происшествия", – сказано в сообщении.
Советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко в Telegram сообщил, что звуки детонации были слышны в селе Урзуф Донецкой области (около 35 км от Бердянска. – "ГОРДОН").
"Отзвуки бердянской бавовны слышны в Урзуфе. 16.50 – серия из трех взрывов. 17.10 – серия взрывов. Такой сладкий звук бавовны! Судя по систематическому повторению взрывов, что-то очень знатное детонирует", – написал он.
Комментарии украинского военного руководства по поводу взрывов в Бердянске и их возможных причин на момент публикации новости отсутствовали.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
1 декабря Генштаб ВСУ сообщал, что в Запорожской области оккупанты отводят часть подразделений дальше от линии столкновения, а также вывозят награбленное имущество.