В Бердянске тяжело ранен замглавы оккупационной "администрации"

По ее словам, взрывчатка, начиненная металлическими шариками и гвоздями, была подложена в автомобиль коллаборанта.

Галицына отметила, что Ищук госпитализирован. Он находится в сознании, но состояние его оценивается как тяжелое.

Павел Ищук – главный редактор бердянской газеты "Город". В апреле 2022 года он был назначен заместителем главы "администрации" Бердянска". Ищук включен в список коллаборантов, размещенный на сайте "Миротворец".