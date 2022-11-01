В Бердянске тяжело ранен замглавы оккупационной "администрации"

По ее словам, взрывчатка, начиненная металлическими шариками и гвоздями, была подложена в автомобиль коллаборанта.
Галицына отметила, что Ищук госпитализирован. Он находится в сознании, но состояние его оценивается как тяжелое.
Павел Ищук – главный редактор бердянской газеты "Город". В апреле 2022 года он был назначен заместителем главы "администрации" Бердянска". Ищук включен в список коллаборантов, размещенный на сайте "Миротворец".
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%, сообщил глава областной военной администрации Александр Старух (более новых оценок власти не обнародовали).
Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли захватить, поэтому решили сделать "столицей" временно оккупированной Запорожской области Мелитополь. Там они проводили псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.