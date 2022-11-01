ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бердянске тяжело ранен замглавы оккупационной "администрации"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ищук получил тяжелое ранение
Ищук получил тяжелое ранение
Фото: myrotvorets.center

В результате взрыва, произошедшего во временно оккупированном Бердянске Запорожской области 31 октября, был ранен первый заместитель "председателя" оккупационной "администрации" города по внешней политике и массовым коммуникациям Павел Ищук. Об этом рассказала глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына, передает Общественное.

По ее словам, взрывчатка, начиненная металлическими шариками и гвоздями, была подложена в автомобиль коллаборанта.

Галицына отметила, что Ищук госпитализирован. Он находится в сознании, но состояние его оценивается как тяжелое.

Павел Ищук – главный редактор бердянской газеты "Город". В апреле 2022 года он был назначен заместителем главы "администрации" Бердянска". Ищук включен в список коллаборантов, размещенный на сайте "Миротворец".

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%, сообщил глава областной военной администрации Александр Старух (более новых оценок власти не обнародовали). 

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли захватить, поэтому решили сделать "столицей" временно оккупированной Запорожской области Мелитополь. Там они проводили псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Запорожская область, Бердянск, война России против Украины, ранение, российские оккупанты, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова
Клум в образе дождевого червя упала перед камерой. Видео
Клум в образе дождевого червя упала перед камерой. Видео
"Осень всегда была наполнена семейными встречами, а сегодня все по-другому". Каменских снялась на террасе своего дома
"Осень всегда была наполнена семейными встречами, а сегодня все по-другому". Каменских снялась на террасе своего дома
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона
Мейхер снялась в нюдовом платье с акцентом на бюст и пятую точку
Мейхер снялась в нюдовом платье с акцентом на бюст и пятую точку
"Я расплакалась", "Как красиво". Шакира растрогала сеть, расцеловав босые ноги своего 91-летнего больного отца. Видео
"Я расплакалась", "Как красиво". Шакира растрогала сеть, расцеловав босые ноги своего 91-летнего больного отца. Видео
Яма и Ступка засветились на вечеринке по случаю Хэллоуина в США
Яма и Ступка засветились на вечеринке по случаю Хэллоуина в США
Полякова стала участницей "Танцев со звездами" в Грузии. Видео первого танца певицы
Полякова стала участницей "Танцев со звездами" в Грузии. Видео первого танца певицы
Скелеты, паутина, надгробия. 56-летняя Хайек показала свой дом, украшенный к Хэллоуину. Видео
Скелеты, паутина, надгробия. 56-летняя Хайек показала свой дом, украшенный к Хэллоуину. Видео
"Футбольная сборная!" 38-летняя жена 62-летнего Тигипко показала всех своих детей
"Футбольная сборная!" 38-летняя жена 62-летнего Тигипко показала всех своих детей
Защищающий Украину 44-летний экс-участник "Дизель Шоу" Иваница рассказал, почему женился во время войны
Защищающий Украину 44-летний экс-участник "Дизель Шоу" Иваница рассказал, почему женился во время войны G
Елена ПОСКАННАЯ
Стало известно, где после бегства Собчак из России находится ее муж – российский режиссер Богомолов
Стало известно, где после бегства Собчак из России находится ее муж – российский режиссер Богомолов
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото
Бессонова спустя два года после рождения первенца во второй раз стала матерью
Бессонова спустя два года после рождения первенца во второй раз стала матерью
"Интересно, радуется ли этому разводу его первая жена". Коллега Остапчука публично обратился к ведущему
"Интересно, радуется ли этому разводу его первая жена". Коллега Остапчука публично обратился к ведущему
"Мне очень страшно". Малахова высказалась о ненависти к врагам
"Мне очень страшно". Малахова высказалась о ненависти к врагам
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (148138)
2
"Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда" (137535)
3
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (118450)
4
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (94301)
5
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (59523)
6
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье (51233)
7
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам (48879)
8
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (45160)
 
 
 
 