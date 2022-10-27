Оккупанты ввели "военную цензуру" в Запорожской области, будут проверять телефоны

Российские оккупанты будут проверять мирных жителей и наказывать за подписки на украинские медиа Фото: EPA

По его словам, в Запорожской области начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан.

"Интересуют подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима. Если человек подписан на пропагандистские ресурсы, то на первый раз он получит предупреждение. В дальнейшем нарушители будут оштрафованы. За злостные нарушения требований закона о деятельности иноагентов предусмотрена уголовная ответственность", – заявил Рогов.

Также о введении оккупантами цензуры предупредил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"С сегодняшнего дня мобильный телефон жителя каждого оккупированного населенного пункта Запорожской области могут взять на проверку. Будут проверять, с кем человек общается, что смотрит в интернете. А если обнаружат там подписку на украинские Telegram-каналы, оштрафуют или вообще бросят на подвал. Чтобы потом в очередной раз показать в пропагандистских пабликах, как "обезвредили опасного террориста", – написал он.

Федоров призвал жителей оккупированных территорий быть максимально осторожными.