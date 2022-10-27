Оккупанты ввели "военную цензуру" в Запорожской области, будут проверять телефоны

По его словам, в Запорожской области начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан.
"Интересуют подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима. Если человек подписан на пропагандистские ресурсы, то на первый раз он получит предупреждение. В дальнейшем нарушители будут оштрафованы. За злостные нарушения требований закона о деятельности иноагентов предусмотрена уголовная ответственность", – заявил Рогов.
Также о введении оккупантами цензуры предупредил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"С сегодняшнего дня мобильный телефон жителя каждого оккупированного населенного пункта Запорожской области могут взять на проверку. Будут проверять, с кем человек общается, что смотрит в интернете. А если обнаружат там подписку на украинские Telegram-каналы, оштрафуют или вообще бросят на подвал. Чтобы потом в очередной раз показать в пропагандистских пабликах, как "обезвредили опасного террориста", – написал он.
Федоров призвал жителей оккупированных территорий быть максимально осторожными.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать "столицей" временно оккупированной Запорожской области Мелитополь и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.