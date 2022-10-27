ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ввели "военную цензуру" в Запорожской области, будут проверять телефоны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские оккупанты будут проверять мирных жителей и наказывать за подписки на украинские медиа
Российские оккупанты будут проверять мирных жителей и наказывать за подписки на украинские медиа
Фото: EPA

Оккупационные "власти" Запорожской области объявили о введении военной цензуры на основе указа президента России Владимира Путина о "военном положении". Об этом написал член "руководства" области Владимир Рогов в Telegram 27 октября.

По его словам, в Запорожской области начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан.

"Интересуют подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима. Если человек подписан на пропагандистские ресурсы, то на первый раз он получит предупреждение. В дальнейшем нарушители будут оштрафованы. За злостные нарушения требований закона о деятельности иноагентов предусмотрена уголовная ответственность", – заявил Рогов.

Также о введении оккупантами цензуры предупредил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"С сегодняшнего дня мобильный телефон жителя каждого оккупированного населенного пункта Запорожской области могут взять на проверку. Будут проверять, с кем человек общается, что смотрит в интернете. А если обнаружат там подписку на украинские Telegram-каналы, оштрафуют или вообще бросят на подвал. Чтобы потом в очередной раз показать в пропагандистских пабликах, как "обезвредили опасного террориста", – написал он.

Федоров призвал жителей оккупированных территорий быть максимально осторожными.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать "столицей" временно оккупированной Запорожской области Мелитополь и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: цензура, агрессия, Запорожская область, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кейт Миддлтон прервала семейный отпуск. Стало известно из-за кого
Кейт Миддлтон прервала семейный отпуск. Стало известно из-за кого
"Вы дно, вы перегной". Украинская певица ответила поклонникам "русского мира" после нападения на нее в Молдове
"Вы – дно, вы – перегной". Украинская певица ответила поклонникам "русского мира" после нападения на нее в Молдове
"Еще не понимает, что прежняя жизнь закончилась. И явно пытается договориться. Вернуться". Роднянский о побеге Собчак из России
"Еще не понимает, что прежняя жизнь закончилась. И явно пытается договориться. Вернуться". Роднянский о побеге Собчак из России
"Сюрпризы бывают разными". Кристина Остапчук высказалась о своей жизни после новости о разводе с ведущим
"Сюрпризы бывают разными". Кристина Остапчук высказалась о своей жизни после новости о разводе с ведущим
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога"
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога"
Бедняков поделился с подписчиками своей мечтой
Бедняков поделился с подписчиками своей мечтой
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин
"Wonder woman!" Жена Макаревича "выгуляла" модный образ в пустыне Сахара
"Wonder woman!" Жена Макаревича "выгуляла" модный образ в пустыне Сахара
Семья Тони Матвиенко воссоединилась в Польше. Фото
Семья Тони Матвиенко воссоединилась в Польше. Фото
Витас напал на российского чиновника и может сесть на два года
Витас напал на российского чиновника и может сесть на два года
Зеленский сменил аватарки на своих страницах в Facebook и Instagram
Зеленский сменил аватарки на своих страницах в Facebook и Instagram
Кошмал пригласили в Россию. Она ответила
Кошмал пригласили в Россию. Она ответила
"Моя страна должна прекратить эту войну". Земфира выступила с антивоенной речью на концерте в Берлине
"Моя страна должна прекратить эту войну". Земфира выступила с антивоенной речью на концерте в Берлине
Салем запретил дочери встречаться с парнями
Салем запретил дочери встречаться с парнями
Меган Маркл вернулась к старой привычке
Меган Маркл вернулась к старой привычке
"У меня под сердцем бандерятко". 31-летняя украинская снайпер Эмеральд сообщила о беременности
"У меня под сердцем бандерятко". 31-летняя украинская снайпер Эмеральд сообщила о беременности
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (73385)
2
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье (69531)
3
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу (63681)
4
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали (41492)
5
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (38134)
6
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой (35954)
7
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ (35755)
8
"Горячая, красивая и сексуальная". В сети показали, как Рианна в откровенных трусах станцевала тверк (26437)
 
 
 
 