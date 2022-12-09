В подмосковном ТЦ вспыхнул масштабный пожар со взрывами. Видео

Во время пожара внутри ТЦ находились люди. По словам очевидцев, cотрудников эвакуировали с другой стороны здания сразу после звука сигнализации.

Площадь горения составляет около 17 000 м².

На опубликованных каналом видео видных взрывы. По данным канала, внутри здания взорвались аэрозоли и банки с красками.

Сперва источники "РИА Новости" говорили, что причиной пожара в торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье мог стать поджог. Позже агентству в экстренных службах сказали, что версия поджога не подтверждается, основные версии причин – неисправность оборудования и нарушения во время работ.

Один человек погиб в результате пожара в ТЦ, сообщили "РИА Новости" в подмосковном управлении МЧС.

По данным Mash, погиб охранник ТЦ. По предварительным данным, во время эвакуации из здания на него упала металлическая конструкция.