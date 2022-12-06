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Суд в Москве заочно арестовал Верещук и Джапарову за "нарушение территориальной целостности России"

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Верещук и Джапарову Россия объявила в розыск
Верещук и Джапарову Россия объявила в розыск
Фото: Ірина Верещук / Facebook; Emine Dzheppar / Facebook

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук и первую заместительницу министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову. Об этом агентству РБК сообщили в пресс-службе суда.

Обеих обвиняют по ст. 280.2 Уголовного кодекса России (нарушение территориальной целостности России), санкция статьи – до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что Верещук и Джапарова объявлены в международный розыск и "арестованы на два месяца с момента экстрадиции в Россию или задержания на ее территории".

В чем состоит "нарушение территориальной целостности России", в суде не уточняют. В комментарии hromadske Джапарова отметила, что эти обвинения абсурдны.

"Нельзя нарушить то, чего не существует... Такой шаг – не что иное, как смешная попытка запугать меня и показать силу там, где ее нет", – сказала заместитель главы МИД.

Контекст:

Ирина Верещук занимает пост министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий с 4 ноября 2021 года. 11 декабря 2020 года она стала одной из 849 граждан Украины, против которых российским правительством введены санкции.

Эмине Джапарова стала первым заместителем главы МИД Украины 18 мая 2020 года. Также она является главой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, МИД, МИД Украины, арест, Ирина Верещук, Эмине Джапарова
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