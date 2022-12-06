Суд в Москве заочно арестовал Верещук и Джапарову за "нарушение территориальной целостности России"

Обеих обвиняют по ст. 280.2 Уголовного кодекса России (нарушение территориальной целостности России), санкция статьи – до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что Верещук и Джапарова объявлены в международный розыск и "арестованы на два месяца с момента экстрадиции в Россию или задержания на ее территории".

В чем состоит "нарушение территориальной целостности России", в суде не уточняют. В комментарии hromadske Джапарова отметила, что эти обвинения абсурдны.

"Нельзя нарушить то, чего не существует... Такой шаг – не что иное, как смешная попытка запугать меня и показать силу там, где ее нет", – сказала заместитель главы МИД.