ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

ФСБ РФ попросила суд заочно арестовать Верещук и Джапарову

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В России захотели арестовать Ирину Верещук (на фото) и Эмине Джапарову
В России захотели арестовать Ирину Верещук (на фото) и Эмине Джапарову
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Следователи ФСБ России обратились в Лефортовский суд Москвы с просьбой избрать заочный арест в отношении министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирины Верещук и первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой. Об этом сообщает ТАСС 6 декабря.

Следователи ФСБ просят районный суд взять обвиняемых под стражу с момента их фактического задержания, экстрадиции или депортации на территорию РФ. 

Их обвинили в "нарушении территориальной целостности Российской Федерации" и объявили в международный розыск. Вменяемая Верещук и Джапаровой статья предусматривает в РФ максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Контекст:

Ирина Верещук занимает пост министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий с 4 ноября 2021 года. 11 декабря 2020 года она стала одной из 849 граждан Украины, против которых российским правительством введены санкции.

Эмине Джапарова стала первым заместителем главы МИД Украины 18 мая 2020 года. Также она является главой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

Теги: Россия, арест, ФСБ, Ирина Верещук, Эмине Джапарова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Когда враги были в нескольких километрах, родители не выезжали". Осадчая обратилась к украинским защитникам в День ВСУ
"Когда враги были в нескольких километрах, родители не выезжали". Осадчая обратилась к украинским защитникам в День ВСУ
Скорсезе на концерте в честь столетия исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке выступил в поддержку Украины
Скорсезе на концерте в честь столетия исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке выступил в поддержку Украины
"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ
"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ
"Она боролась с огромной силой". От рака скончалась голливудская звезда Кирсти Элли
"Она боролась с огромной силой". От рака скончалась голливудская звезда Кирсти Элли
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
Джамала исполнила в США гимн Украины и спела вместе с U2 их хит на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors
Джамала исполнила в США гимн Украины и спела вместе с U2 их хит на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors
Мишина устроила фотосессию в Венеции. В сети отреагировали
Мишина устроила фотосессию в Венеции. В сети отреагировали
Ротару отреагировала на успехи ВСУ
Ротару отреагировала на успехи ВСУ
49-летняя Клум в глубоком декольте засветила нижнее белье. Видео
49-летняя Клум в глубоком декольте засветила нижнее белье. Видео
"Як би Z-наково все не було, а править тобою якесь х...йло". Положинский написал стихотворение о "хороших русскіх"
"Як би Z-наково все не було, а править тобою якесь х...йло". Положинский написал стихотворение о "хороших русскіх"
Tarabarova отреагировала на слухи о том, что забеременела в третий раз ради того, чтобы муж мог выезжать за границу
Tarabarova отреагировала на слухи о том, что забеременела в третий раз ради того, чтобы муж мог выезжать за границу
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото
"Не могла остановить войну, но приняла решение действовать". Свитолина собрала в Монако для Украины €240 тыс. Фото
"Не могла остановить войну, но приняла решение действовать". Свитолина собрала в Монако для Украины €240 тыс. Фото
Ефросинина рассказала, почему больше не хочет звать певицу Loboda на интервью
Ефросинина рассказала, почему больше не хочет звать певицу Loboda на интервью
"Моей жизни не хватит на то, чтобы в России что-то обернулось к лучшему". 50-летний актер Белый не верит, что сможет вернуться в РФ
"Моей жизни не хватит на то, чтобы в России что-то обернулось к лучшему". 50-летний актер Белый не верит, что сможет вернуться в РФ
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (155384)
2
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (75073)
3
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (62672)
4
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (38159)
5
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (36439)
6
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке (32640)
7
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела (31362)
8
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте (25461)
 
 
 
 