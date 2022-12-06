ФСБ РФ попросила суд заочно арестовать Верещук и Джапарову

Следователи ФСБ просят районный суд взять обвиняемых под стражу с момента их фактического задержания, экстрадиции или депортации на территорию РФ.

Их обвинили в "нарушении территориальной целостности Российской Федерации" и объявили в международный розыск. Вменяемая Верещук и Джапаровой статья предусматривает в РФ максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Контекст:

Ирина Верещук занимает пост министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий с 4 ноября 2021 года. 11 декабря 2020 года она стала одной из 849 граждан Украины, против которых российским правительством введены санкции.

Эмине Джапарова стала первым заместителем главы МИД Украины 18 мая 2020 года. Также она является главой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.