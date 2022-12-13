В Украине обустроили 5374 "пункта несокрушимости" – Офис президента

Об этом 13 декабря на брифинге, опубликованном в Telegram Офиса президента, сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.
"В настоящее время областные военные администрации совместно с местными властями и ГСЧС обустроили 5374 пункта, все они оснащены генераторами", – сказал Тимошенко.
По его словам, от бизнеса поступило 1931 предложение "об обустройстве своими силами "пунктов несокрушимости".
"Адреса пунктов, расположенных рядом с линией боевых действий, можно узнать в органах местной власти – в публичном доступе их нет из соображений безопасности", – указал Тимошенко.
Для помощи в поисках украинских "пунктов несокрушимости" разработали и запустили в Telegram специальный бот.
В ГСЧС проинформировали в Telegram 13 декабря, что развернули уже 1070 "пунктов несокрушимости" по всей территории Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.
Зеленский говорил, что пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Также начал работу сайт, где размещена карта таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется.
2 декабря Тимошенко сообщал, что в Украине уже развернули 5248 "пунктов несокрушимости".