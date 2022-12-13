В Украине обустроили 5374 "пункта несокрушимости" – Офис президента

В ГСЧС проинформировали 13 декабря, что развернули уже 1070 "пунктов несокрушимости" по всей территории Украины Фото: ДСНС України / Telegram

Об этом 13 декабря на брифинге, опубликованном в Telegram Офиса президента, сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

"В настоящее время областные военные администрации совместно с местными властями и ГСЧС обустроили 5374 пункта, все они оснащены генераторами", – сказал Тимошенко.

По его словам, от бизнеса поступило 1931 предложение "об обустройстве своими силами "пунктов несокрушимости".

"Адреса пунктов, расположенных рядом с линией боевых действий, можно узнать в органах местной власти – в публичном доступе их нет из соображений безопасности", – указал Тимошенко.

Для помощи в поисках украинских "пунктов несокрушимости" разработали и запустили в Telegram специальный бот.

В ГСЧС проинформировали в Telegram 13 декабря, что развернули уже 1070 "пунктов несокрушимости" по всей территории Украины.

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