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В Украине обустроили 5374 "пункта несокрушимости" – Офис президента

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В ГСЧС проинформировали 13 декабря, что развернули уже 1070 "пунктов несокрушимости" по всей территории Украины
В ГСЧС проинформировали 13 декабря, что развернули уже 1070 "пунктов несокрушимости" по всей территории Украины
Фото: ДСНС України / Telegram

По всей территории Украины "на случай разных обстоятельств" продолжается развертывание "пунктов несокрушимости".

Об этом 13 декабря на брифинге, опубликованном в Telegram Офиса президента, сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

"В настоящее время областные военные администрации совместно с местными властями и ГСЧС обустроили 5374 пункта, все они оснащены генераторами", – сказал Тимошенко.

По его словам, от бизнеса поступило 1931 предложение "об обустройстве своими силами "пунктов несокрушимости".

"Адреса пунктов, расположенных рядом с линией боевых действий, можно узнать в органах местной власти – в публичном доступе их нет из соображений безопасности", – указал Тимошенко.

Для помощи в поисках украинских "пунктов несокрушимости" разработали и запустили в Telegram специальный бот.

В ГСЧС проинформировали в Telegram 13 декабря, что развернули уже 1070 "пунктов несокрушимости" по всей территории Украины.

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Контекст:

О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.

Зеленский говорил, что пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Также начал работу сайт, где размещена карта таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется.

2 декабря Тимошенко сообщал, что в Украине уже развернули 5248 "пунктов несокрушимости".

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, электричество, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, брифинг
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